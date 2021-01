Beruntungnya Donald Trump Terbang dengan Air Force One untuk Terakhir Kali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Donald Trump cukup beruntung mendapatkan kesempatan terbang dengan Air Force One untuk terakhir kalinya. Fasilitas penerbangan Presiden Amerikan Serikat (AS) itu dipakai Trump menuju Palm Beach, Florida, Rabu 20 Januari 2021.Menulik CNN, Trump menumpang Air Force One menuju rumah mewahnya yang tersohor, Mar-a-Lago. Dia terbang dari pangkalan udara militer AS, Joint Base Andrews, usai memberikan pernyataan terakhirnya sebagai panglima tertinggi.Trump memang telah merencanakan meninggalkan Washington lebih awal. Sejak pekan lalu, Trump menegaskan tak akan menghadiri upacara inaugurasi Joe Biden Hal itu juga yang membuatnya beruntung masih bisa memakai fasilitas Air Force One untuk terakhir kali. Sebab dia masih berstatus Presiden AS saat bertolak menuju Florida.Fasilitas Air Force One membuat adanya perubahan penerbangan di sekitar Florida saat Trump mendarat. Namun jarak perimeter lebih diperkecil menjadi tiga mil, dari jarak resmi 30 mil.Beberapa pendahulu Trump tak seberuntung dirinya bisa mencicipi Air Force One untuk terakhir kali. Mantan presiden Barack Obama saat meninggalkan Washington hanya menggunakan penerbangan yang dikenal Special Air Mission.Untuk diketahui, Air Force One merupakan tanda panggil (nama) pengatur lalu lintas udara bagi pesawat yang mengangkut Presiden AS. Jika yang melakukan perjalanan udara wakil presiden, maka tanda panggil yang digunakan adalah Air Force Two.Terdapat beberapa tanda panggil lalu lintas udara lainnya di AS saat mengangkut sang presiden. Untuk penerbangan presiden menggunakan Korps Marinir AS, tanda panggil yang digunakan adalah Marine One.Ada juga Executive One, tanda panggilan lain yang biasa digunakan di AS. Tanda panggilan itu ditujukan untuk pesawat udara sipil yang ditumpangi Presiden AS.(FJR)