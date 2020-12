400 Ribu Vaksin Covid-19 Moderna Rusak saat Produksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat (AS), Moderna, terpaksa merelakan sekitar 400 ribu dosis vaksin virus korona (covid-19) untuk dihancurkan. Pasalnya, ratusan ribu dosis vaksin tersebut mengalami filtrasi saat proses produksi.Kepala penasihat ilmiah Operation Warp Speed, Moncef Al-Salawi yang mengumumkan berita penghancuran ratusan ribu vaksin c ovid-19 Moderna itu. Ia menuturkan, 400 ribu dosis itu hanya sedikit dari 500 juta hingga 1 miliar dosis yang ingin diproduksi Moderna tahun depan."Dari pengalaman saya, proses ini berjalan semulus manufaktur lainnya," katanya, dilansir dari Bloomberg, Rabu, 23 Desember 2020.Sementara itu, juru bicara Moderna, Ray Jordan meyakinkan AS bahwa perusahaan ini berada di jalur yang benar untuk mencapai programnya memproduksi 20 juta dosis di AS bulan ini."Kami (Moderna) juga akan memproduksi antara 85 juta hingga 100 juta dosis selama kuartal pertama 2021," imbuhnya.Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS sudah resmi mengesahkan penggunaan darurat vaksin covid-19 buatan Moderna. Ini menjadikan vaksin kedua yang menerima otorisasi penggunaan darurat setelah otorisasi serupa terlebih dahulu diberikan untuk vaksin produksi Pfizer Inc dan mitranya dari Jerman BioNTech SE.Vaksin Pfizer-BioNTech telah disuntikkan ke ribuan petugas kesehatan AS pekan lalu dalam peluncuran besar-besaran di seluruh negeri. Sedangkan penyuntikan Moderna diharapkan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.(FJR)