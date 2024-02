Raja Charles III Didiagnosis Kanker, Pangeran Harry Bakal Terbang ke Inggris

Advertisement

(WIL)

London: Pangeran Harry akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk mengunjungi Raja Charles III dalam beberapa hari mendatang. Kedatangannya ini usai sang ayah didiagnosis menderita kanker.Juru bicara Pangeran Harry mengatakan dia telah berbicara dengan ayahnya tentang diagnosis tersebut.Duke of Sussex itu pindah ke AS bersama istrinya, Meghan, Duchess of Sussex, setelah mereka mundur sebagai bangsawan senior pada 2020. Sejak itu, hubungannya dengan beberapa bangsawan lain menjadi tegang.Juru bicaranya mengatakan Meghan akan tetap di AS bersama kedua anaknya. Penampilan terakhir sang duke di acara Kerajaan terjadi pada Mei tahun lalu, saat Penobatan Raja.Itu hanya sesaat, ketika Pangeran Harry segera berangkat setelah upacara di Westminster Abbey.Dilansir dari BBC, Selasa, 6 Februari 2024, Pangeran Harry dan Meghan telah berbicara tentang kehidupan di Keluarga Kerajaan dan ketidaksepakatan mereka dengan anggotanya dalam memoarnya, Spare, wawancara dengan Oprah Winfrey, dan film dokumenter Netflix.Sang pangeran memberi tahu Winfrey bahwa Raja Charles telah berhenti menerima teleponnya ketika dia mencoba mendiskusikan pengunduran dirinya sebagai pekerja kerajaan.Pangeran Harry juga ingat bahwa Raja telah memohon kepada putra-putranya, "Tolong, anak-anak. Jangan jadikan tahun-tahun terakhirku sebuah kesengsaraan", setelah pemakaman ayah Raja, Pangeran Philip.Meski memiliki perbedaan pendapat, Raja dan Pangeran tetap menjalin hubungan dengan sang duke, dengan menelepon ayahnya pada ulang tahunnya yang ke-75 tahun lalu.Raja menelepon Pangeran Harry untuk memberitahukan kabar kesehatannya, kata pihak istana.Ia juga menceritakan kepada Pangeran Wales, pewaris takhta, serta saudara-saudara Raja: Putri Kerajaan, Putri Anne; Duke of York, Pangeran Andrew; dan Duke of Edinburgh, Pangeran Edward.