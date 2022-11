Mark Kelly Menang di Arizona, Demokrat Selangkah Lagi Kendalikan Senat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arizona: Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) selangkah lagi mengendalikan Senat di saat petahana Mark Kelly berhasil mengalahkan Blake Masters dari Partai Republik dalam pemilihan umum paruh waktu di negara bagian Arizona, Jumat, 11 November. Kemenangan Kelly menjadikan Senat diisi 49 politisi Demokrat dan 49 Republik.Dikutip dari laman The Week, Sabtu, 12 November 2022, kendali Senat AS kini tergantung dari hasil pemilu paruh waktu di Nevada dan Georgia.Georgia, di mana kandidat Demokrat dan Republik sama-sama gagal meraih 50 persen suara, akan kembali berhadapan dalam putaran kedua pada 6 Desember mendatang. Penghitungan di Nevada juga masih sangat ketat.Menurut beberapa laporan, petahana Catherine Cortez Masto (Demokrat) tertinggal dari Adam Laxalt (Republik) di Nevada walau angkanya tidak terlalu jauh.Hari Sabtu ini, surat suara yang dikirim melalui jasa pos masih berdatangan di Nevada. Sesuai aturan di negara bagian tersebut, surat suara via pos masih bisa diterima hari Sabtu ini asalkan tanggal di surat tersebut adalah tanggal hari pemilu paruh waktu, yaitu 8 November.Jika Demokrat menang di salah satu negara bagian tersisa, baik Georgia atau Nevada, maka partai tersebut dapat mengendalikan Senat AS. Ini dikarenakan Wakil Presiden AS Kamala Harris, politikus Demokrat, dapat menggunakan hak suaranya dalam skenario hasil imbang.Kelly, seorang mantan astronot NASA, menikah dengan anggota Kongres Gabby Giffords yang selamat dari upaya percobaan pembunuhan di tahun 2011."Saya merasa terhormat dengan kepercayaan yang diberikan negara bagian ini kepada saya," tulis Kelly dia Twitter.Kampanye Kelly tahun ini difokuskan pada dukungan terhadap hak aborsi, dan juga seputar memastikan adanya pasokan air bersih di tengah kekeringan.Baca: Jika Republik Menang Pemilu Paruh Waktu AS, Apa Dampaknya Bagi Asia Pasifik?