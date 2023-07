Penasihat Keamanan Nasional AS Sebut Masa Depan Ukraina Ada di NATO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan pada hari Minggu, 16 Juli 2023, bahwa masa depan Ukraina ada di NATO, dan ini bukan masalah yang "dapat dinegosiasikan."Komentar tersebut disampaikan setelah dilontarkannya sejumlah pertanyaan seputar KTT NATO dan keanggotaan Ukraina dalam program televisi "This Week" di kantor berita ABC News, di mana Sullivan hadir sebagai tamu."Kami mengatakan dalam komunike bahwa masa depan Ukraina ada di NATO, titik. Tidak ada kualifikasi. Tidak ada negosiasi dengan siapa pun. Itu akan terjadi," kata Sullivan, dikutip dari laman Anadolu Agency.Ia menekankan bahwa dukungan AS untuk Ukraina melawan Rusia akan terus berlanjut, dan ia percaya bahwa rakyat AS akan terus mendukung sikap ini.Meski mengakui bahwa keanggotaan Ukraina saat ini tidak memungkinkan, Sullivan menjelaskan: "Pertama dan terpenting, Ukraina bergabung dengan NATO saat perang sedang berlangsung dapat diartikan NATO terlibat dalam perang dengan Rusia.""Ini juga berarti AS terlibat dalam perang dengan Rusia. Baik NATO maupun AS tidak siap untuk itu," ungkapnya.Sullivan mengatakan bahwa setiap negara calon anggota NATO perlu melakukan reformasi demokrasi tertentu, mengakui bahwa Ukraina telah membuat kemajuan signifikan. Tetapi, ia juga menekankan bahwa reformasi lebih lanjut tetap diperlukan.Dalam KTT NATO terbaru, para sekutu menegaskan kembali bahwa "masa depan Ukraina ada di NATO," menyepakati program multi-tahun untuk membantu transisi Kyiv dari era Soviet ke standar NATO, dan membuat pasukannya dapat dioperasikan sepenuhnya dengan aliansi militer.Bantuan tersebut termasuk mendukung angkatan bersenjata Ukraina, meningkatkan hubungan politik aliansi dengan Dewan NATO-Ukraina yang baru, dan membawa Ukraina lebih dekat ke keanggotaan NATO.Baca juga: Ukraina Kesal, NATO Hanya Beri Harapan Palsu untuk Bergabung