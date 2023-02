Nikaragua Bebaskan 222 Tahanan Politik Kemudian Kirim Mereka ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Managua: Nikaragua secara mengejutkan membebaskan 222 tahanan politik, termasuk tokoh oposisi terkemuka, aktivis mahasiswa, dan kritikus lainnya terhadap Presiden Daniel Ortega. Tidak hanya itu, tahanan politik itu pun dikirim ke Amerika Serikat (AS) dalam apa yang disebut Washington sebagai "langkah konstruktif".Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang mengatakan ada satu warga negara Amerika di antara para tahanan yang dibebaskan, menyambut pembebasan mereka pada Kamis 9 Februari 2023 sebagai langkah "menuju penanganan pelanggaran hak asasi manusia" di Nikaragua.“Keputusan tersebut juga membuka pintu untuk dialog lebih lanjut antara Amerika Serikat dan Nikaragua mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat 10 Februari 2023.“Kebebasan tersebut adalah produk diplomasi Amerika bersama,” imbuhnya.Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa banyak dari mereka yang dibebaskan telah "menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Banyak dari mereka karena menjalankan kebebasan mendasar, dalam kondisi yang mengerikan dan tanpa akses ke proses hukum.“Di antara mereka yang dibebaskan adalah mantan calon Presiden Nikaragua Arturo Cruz, Juan Sebastian Chamorro Garcia, Miguel Mora dan Medardo Mairena, serta aktivis mahasiswa terkemuka Lesther Aleman,” menurut dokumen pengadilan Nikaragua.The New York Times melaporkan bahwa pemerintah AS mengirim pesawat ke ibu kota Nikaragua Managua untuk menerbangkan para tahanan yang dibebaskan ke Washington, DC. Mereka tiba sekitar tengah hari waktu setempat.Ortega menyatakan bahwa lawan-lawannya yang dipenjara dan lainnya berada di balik protes 2018 yang menurutnya merupakan bagian dari rencana untuk menggulingkannya.Puluhan ribu orang telah melarikan diri ke pengasingan, terutama ke negara tetangga Kosta Rika, sejak pasukan keamanan Nikaragua menindak demonstrasi anti-pemerintah tersebut.Baru-baru ini, AS dan Uni Eropa menuduh Ortega meluncurkan kampanye baru penangkapan yang tidak dapat dibenarkan menjelang pemilu 2021, karena puluhan pemimpin oposisi dan calon presiden ditahan.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengecam pemungutan suara, yang membuat Ortega memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut. Biden menyebut pemilu itu sebagai ‘palsu’ dan Washington serta sekutunya telah memberikan sanksi baru terhadap pemerintah di Managua.Banyak dari mereka yang ditangkap telah dijatuhi hukuman penjara yang lama, seringkali atas tuduhan "konspirasi untuk merusak integritas nasional".Pada bulan Juni tahun lalu, kepala hak asasi manusia PBB saat itu, Michelle Bachelet mengatakan, situasi di negara Amerika Tengah tersebut memburuk di tengah penahanan sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras, kurangnya proses hukum, dan mengekang kebebasan berserikat, serta masalah lainnya.“Saya sangat mendesak pemerintah Nikaragua untuk menegakkan –,tidak menjauh dari,– kewajiban hak asasi manusianya. Saya meminta pihak berwenang untuk segera menghentikan kebijakan yang saat ini hanya berfungsi untuk mengisolasi negara dan rakyatnya dari komunitas regional dan internasional,” kata Bachelet saat itu.