Pesawat Rusia Dekati Jet Patroli AS Hingga Berjarak 1,5 Meter di Udara

Moskow: Di tengah ketegangan Rusia-Ukraina , dikabarkan sebuah pesawat Rusia mencegat pesawat patroli Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dengan cara yang ‘tidak profesional’. Insiden itu menurut pejabat AS terjadi sebanyak tiga kali dalam waktu terpisah selama akhir pekan.“Bahkan dalam satu insiden yang terjadi jarak antara pesawat Rusia hanya lima kaki (atau 1,5 meter) dari pesawat Amerika,” kata pejabat AS itu, seperti dikutip CNN, Rabu 17 Februari 2022.Pesawat P-8A buatan Boeing AS dirancang untuk perang anti-kapal selam dan anti-permukaan serta misi intelijen, pengawasan dan pengintaian, menurut Angkatan Laut "Awak pesawat AS terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Mediterania pada saat penyadapan ini," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS Kapten Mike Kafka dalam sebuah pernyataan.CNN pertama kali melaporkan pertemuan dekat antara pesawat AS dan Rusia Semua insiden itu terjadi di area umum yang sama di Mediterania timur selama beberapa hari, kata seorang pejabat AS kepada ABC News. Pejabat itu mengatakan tidak jelas apakah ada hubungan dengan latihan angkatan laut Rusia skala besar yang diadakan di sana.“AS telah menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan keprihatinannya kepada pejabat Rusia,” ujar Kafka."Meskipun tidak ada yang terluka, interaksi seperti ini dapat mengakibatkan salah perhitungan dan kesalahan yang mengarah pada hasil yang lebih berbahaya," tambahnya."AS akan terus beroperasi dengan aman, profesional, dan konsisten dengan hukum internasional di perairan dan wilayah udara internasional. Kami berharap Rusia melakukan hal yang sama,” pungkasnya.