Dalih Dukung Atlet, AS Jadi Kirim Diplomat ke Olimpiade Beijing 2022

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa diplomat AS akan pergi ke Beijing, Tiongkok, untuk mendukung atlet mereka di Olimpiade Musim Dingin. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 27 Desember.Namun, pengiriman diplomat disebut Biden bukan untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Seorang pejabat pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa rencana boikot diplomatik Biden adalah sebuah "lelucon."Dilansir dari New York Post, Selasa, 28 Desember 2021, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengaku telah menerima setidaknya 18 aplikasi visa diplomatik dari AS.South China Morning Post melaporkan bahwa 40 pengajuan lainnya mungkin akan disampaikan menjelang upacara pembukaan pada 4 Februari tahun depan. Kementerian Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan pada Senin malam bahwa rencana "boikot diplomatik" Biden tetap tidak berubah."Kami bermaksud memberikan layanan keamanan konsuler dan diplomatik untuk memastikan atlet, pelatih, pelatih, dan staf kami aman dan memiliki akses ke layanan warga AS yang kami berikan kepada semua warga di luar negeri," kata pernyataan dari kedua agensi tersebut."Setiap aplikasi visa akan ditujukan untuk personel keamanan konsuler dan diplomatik. Merupakan hal standar untuk menempatkan personel tersebut di lapangan, dan personel tersebut bukan merupakan perwakilan resmi atau diplomatik di Olimpiade," ujar mereka."Posisi kami yang kami umumkan awal bulan ini tetap pada posisi kami dan tidak akan berubah: Kami tidak akan memiliki perwakilan diplomatik atau resmi mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Xinjiang, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Setiap saran sebaliknya adalah salah," sambung dua agensi tersebut.AS telah berjanji tidak akan mengirim delegasi resmi ke Olimpiade Beijing 2022 atas alasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok. Sejumlah negara sekutu AS mengikuti langkah tersebut.Baca: PM Jepang Berencana Tidak Hadir di Olimpiade Musim Dingin Beijing