Rusia Kirimkan Proposal untuk Menstabilkan Hubungan dengan AS

Washington: Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, Rusia telah mengirimkan serangkaian proposal ke AS. Proposal tersebut berisi cara menstabilkan hubungan kedua negara."Hari ini, saya mengirim sejumlah permintaan dan alamat ke berbagai organisasi Amerika Serikat untuk bertemu dengan struktur kepemimpinan yang berbeda, membahas apa yang harus kita lakukan bersama untuk menerapkan suasana positif dari pertemuan kedua pemimpin kita," kata Antonov, dikutip dari Sputnik, Selasa, 22 Juni 2021."Untuk stabilisasi hubungan Rusia-Amerika , yang akan memungkinkan kita berbicara mengenai peningkatan hubungan bilateral ini di masa depan," imbuhnya.Ia menambahkan, peningkatan hubungan bilateral secara menyeluruh dengan AS tergantung pada kemauan politik di Washington. Selain itu, imbuh Antonov, Rusia akan membangun secara konstruktif untuk setara dengan Amerika Serikat "Hari ini, semua tergantung pada kemauan politik AS, apakah siap untuk menerapkan kata-kata positif yang disampaikan kedua presiden kami di Jenewa," terangnya.Antonov menggarisbawahi disposisi konstruktif Rusia untuk membangun hubungan secara setara dan pragmatis dengan AS. Menurutnya, dalam beberapa hari mendatang, Moskow berharap dapat berdiskusi dengan Washington mengenai penerapan ketentuan pernyataan stabilitas strategis.Selain itu, pembicaraan dengan AS mengenai masalah visa, akan dilanjutkan dalam waktu dekat."Kami berhasil menghubungi rekan-rekan dari Departemen Luar Negeri hari ini, dan pertemuan khusus akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Mari kita tunggu, saya pikir itu akan memakan sedikit waktu, dan kita sudah dapat membicarakan hasil spesifik," seru Antonov.Ia menyatakan bahwa Moskow telah meningkatkan persamaan keamanan dalam hubungan Rusia-AS.Antonov kembali ke AS setelah tiga bulan berdiskusi di Rusia. Rekannya dari Amerika, John Sullivan, akan terbang ke Moskow akhir pekan ini.Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu langsung untuk pertama kalinya sebagai pemimpin kedua negara di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Keduanya membahas berbagai masalah bilateral dan global, menandatangani serta menyepakati perlunya negara adidaya nuklir menjaga stabilitas strategis global.(FJR)