AS Tambah Pasukan Ukraina yang Dilatih di Jerman

Washington: Amerika Serikat (AS) merencanakan peningkatan tajam dalam jumlah pasukan Ukraina yang diinstruksikannya di sebuah pangkalan di Jerman. Mereka menyasar fokus baru pada taktik medan perang tingkat lanjut.Pelatihan yang diperluas akan menekankan peperangan senjata gabungan koordinasi yang ketat antara infanteri, artileri, kendaraan lapis baja dan jika tersedia dukungan udara sehingga masing-masing kelompok diperkuat dan dilindungi oleh yang lain.Menurut juru bicara Pentagon, Brigadir Jenderal Pat Ryder, pada jumpa pers, pelatihan tersebut diperkirakan akan dimulai pada Januari dan akan memungkinkan instruktur Amerika untuk melatih satu batalion Ukraina atau sekitar 500 tentara setiap bulan. Pejabat AS lainnya mengatakan batalyon masing-masing dapat berkisar hingga 800 tentara.Pasukan AS melatih sekitar 300 orang Ukraina per bulan 3.100 sejak perang dimulai dengan fokus untuk mengajari mereka menggunakan sistem senjata canggih khusus AS. Itu termasuk 610 tentara yang telah belajar menggunakan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi atau HIMARS yang telah digunakan Ukraina untuk memberikan efek yang menghancurkan terhadap pasukan Rusia, mencapai sasaran jauh di belakang garis depan, termasuk depot amunisi, pos komando, dan jembatan.Negara-negara sekutu telah menginstruksikan 12.000 tentara Ukraina, kata Pentagon, terutama rekrutan baru yang telah pergi ke Inggris untuk pelatihan dasar infanteri. Taktik senjata gabungan adalah keterampilan yang tidak asing bagi banyak pasukan Ukraina, meskipun Ukraina menggunakannya sampai tingkat tertentu dalam serangan balasan yang berhasil dalam beberapa bulan terakhir di timur laut dan selatan."Pelatihan penting untuk kesuksesan Ukraina yang berkelanjutan di medan perang dengan memastikan bahwa Ukraina memiliki pasukan terampil yang diperlukan untuk mempertahankan upayanya untuk mendorong kembali agresi Rusia," tutur Wakil Menteri Pertahanan, Colin Kahl.Pelatihan baru akan berlangsung di pangkalan Angkatan Darat AS di Grafenwoehr, Jerman, di mana Pentagon melakukan pelatihan senjata gabungannya sendiri. Pangkalan itu juga merupakan rumah bagi Kelompok Pelatihan Multinasional Bersama-Ukraina. Pejabat Ukraina berhati-hati karena menarik terlalu banyak pasukan dari garis depan pada waktu tertentu untuk pelatihan senjata khusus. Tetapi dengan musim dingin yang memperlambat tempo pertempuran di banyak bagian zona pertempuran, para pejabat mengatakan beberapa bulan mendatang akan memberikan kesempatan.Dari 2015 hingga awal tahun ini instruktur militer AS melatih lebih dari 27.000 tentara Ukraina di Pusat Pelatihan Tempur Yavoriv di Ukraina barat, dekat kota Lviv, kata pejabat Pentagon. Amerika Serikat menarik 150 instruktur militer sebelum perang dimulai. Beberapa bulan setelah perang dimulai, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya mulai melatih pasukan Ukraina di Jerman dan Polandia. Selain itu, Inggris meluncurkan program untuk memberikan pelatihan militer di Inggris kepada 10.000 rekrutan dan anggota staf Angkatan Darat Ukraina, sebuah upaya yang bertujuan untuk membantu memperkuat perlawanan lokal terhadap invasi Prakarsa tersebut, yang diumumkan pada Juni oleh Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris saat itu, dimulai dengan lebih dari 1.000 tentara Inggris dari Brigade Bantuan Pasukan Keamanan ke-11, yang berspesialisasi dalam pelatihan asing.Negara-negara lain, termasuk Kanada, Denmark, Finlandia, Lituania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia bergabung setelah Inggris meminta bantuan. Kepala Pertahanan Inggris Tony Radakin mengatakan pada hari Rabu bahwa tujuan awal untuk melatih 10.000 rekrutan Ukraina hampir tercapai. “Ini penting,” katanya dalam sebuah pidato di London.