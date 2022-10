Perkosa 13 Perempuan, Mantan Pegawai PBB Divonis 15 Tahun Penjara

Bukan hanya sekali





New York: Seorang mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperkosa setidaknya 13 wanita, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada Kamis 27 Oktober 2022 oleh seorang hakim federal Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS) yang mengatakan terdakwa memberikan obat-obatan kepada korbannya untuk mengaburkan ingatan mereka tentang serangan itu.Terdakwa, Karim Elkorany yang berusia 39 tahun melakukan beberapa kejahatan saat dia bekerja untuk PBB selama sekitar lima tahun sampai pada 2018. Sementara yang lainnya, saat dia memegang jabatan sebelumnya, termasuk sebagai kontraktor Kementerian Luar Negeri.Jaksa federal mengatakan bahwa secara keseluruhan, kejahatannya berlangsung selama 17 tahun dan terjadi di Irak, Mesir, Amerika Serikat dan negara-negara lain.Pada Mei, Elkorany mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan dan tuduhan bohong kepada agen FBI, tuduhan yang terkait dengan membius dan memperkosa dua korbannya. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan pemerintah, dia juga mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 13 wanita dan membius enam korban tambahan."Ini bukan kasus 'kata dia begini, kata dia begitu'. Ini semua didasarkan pada perilaku yang diakui," ujar Hakim, Naomi Reice Buchwald dari Pengadilan Distrik AS sebelum menjatuhkan hukuman, seperti yang dikutip dalam laman The Straits Times, pada Jumat, 28 Oktober 2022.Pemerintah juga mengungkap kasus korban lain setelah Elkorany mengaku bersalah.Hakim membuka persidangan dengan mengundang para korban. Banyak dari para korban itu sendiri telah mengajukan pernyataan tertulis untuk dapat bersaksi di pengadilan.Mereka adalah teman-temannya, kenalannya dan orang-orang yang dikenalnya dalam berbagai pekerjaan. Sembilan wanita, beberapa berbicara dari mimbar dan yang lain menelepon melalui telepon dan mendengar dari pembicara.Mereka menggambarkan rasa sakit, pengkhianatan, dan kenangan yang terfragmentasi. Kesaksian itu kadang-kadang diselingi oleh tangisan pelan dan bungkus tisu berkerut yang lewat di antara para korban yang duduk bersama.Para wanita berbicara tentang karir mereka yang tergelincir, hubungan yang hancur, dan kehidupan yang rusak. Banyak dari mereka bahkan didiagnosis dengan gangguan stres pasca-trauma.Mereka menggambarkan mimpi buruk selama bertahun-tahun, serangan panik di kamar mandi restoran, dan rasa sakit serta frustasi saat proses peradilan berlarut-larut.“Dengan membius saya, Elkorany memastikan bahwa hanya dia yang memiliki pengetahuan penuh tentang kedalaman dan kebejatan kejahatannya. Saya tidak akan pernah tahu detil tentang apa yang terjadi pada saya pada malam terburuk dalam hidup saya. Dia akan selalu memiliki itu, dan saya akan selalu memiliki kekosongan yang diisi pikiran saya dengan kesalahan dan rasa malu,” ujar seorang wanita jurnalis yang hanya diidentifikasi sebagai Korban Satu di pengadilan.Menurut pengajuan pengadilan pemerintah, Korban Satu makan malam dengan Elkorany di sebuah restoran di Irak pada November 2016. Ketika dia meninggalkan meja sebentar saat makan malam, Elkorany menambahkan obat-obatan ke minumannya.“Setelah menghabiskan minumannya, dia hanya memiliki kenangan singkat dari sisa-sisa malam itu," ujar jaksa.Elkorany membawanya dalam keadaan berkompromi dan tanpa persetujuannya, di mobilnya yang bertanda PBB ke apartemennya di mana dia memperkosanya saat dia tidak sadarkan diri karena obat-obatan yang dia berikan secara diam-diam."Ini bukan tindakan yang hanya satu kali. Itu yang dia lakukan berulang kali," ujar seorang jaksa federal, Lara Pomerantz kepada hakim.Menurut pihak berwenang, setelah Korban Satu melaporkan serangan tersebut ke PBB pada tahun 2016, organisasi tersebut memulai penyelidikan dan kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Federal Bureau of Investigation (FBI).Sementara itu, kantor Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, yang mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimum 15 tahun, mengatakan dalam sebuah memorandum bahwa banyak korban Elkorany telah dibiarkan berusaha untuk mengumpulkan apa yang terjadi selama bertahun-tahun.Namun, para korban tersebut masih belum tahu semua detilnya, termasuk obat apa yang Elkorany gunakan.Sebuah dakwaan federal mengatakan Elkorany adalah seorang warga negara AS bekerja untuk PBB di Irak yang awalnya untuk Unicef dan kemudian sebagai spesialis komunikasi.Pemerintah kemudian mencatat bahwa Elkorany melakukan beberapa kejahatannya di negara-negara di mana dia tahu korbannya akan ragu-ragu untuk menghubungi penegak hukum setempat dengan asumsi mereka bahkan dapat mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka.Pengacara Elkorany lalu mengatakan klien mereka menderita masalah kesehatan mental jangka panjang dan meminta hakim untuk memberinya hukuman tidak lebih dari 41 bulan penjara.Sementara itu, sepanjang sesi pengadilan yang khusyuk yang berlangsung hampir tiga jam, Elkorany sebagian besar tetap tenang dan kadang-kadang menatap mata para wanita yang berbicara kepadanya tetapi kebanyakan menatap ke bawah."Saya sangat, sangat menyesal atas rasa sakit yang saya sebabkan.Tindakan saya akan menghantui saya selama sisa hidup saya, sebagaimana seharusnya,” ucapnya terta-bata sebelum hukuman dijatuhkan.Jaksa mengatakan bahwa pencarian resmi akun email (surat elektronik) milik Elkorany menunjukkan bahwa dia menggunakan email dan obrolan Google untuk berbicara dengan teman-temannya tentang cara menggunakan dan memperoleh obat-obatan, seperti Xanax dan Valium, dan atau menggunakan obat-obatan untuk melumpuhkan wanita."Dia memastikan bahwa korbannya tidak mampu membela diri. Dia memastikan bahwa korbannya tidak bisa mengingat pemerkosaan. Dia berbohong kepada korbannya tentang pemerkosaan, terkadang mempermalukan mereka dan membuat mereka merasa bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan mereka,” tulis jaksa.Hakim Buchwald mengatakan Elkorany memanipulasi mereka tentang apa yang telah terjadi dengan memanipulasi ingatan mereka tentang peristiwa itu.“Dia memberi tahu salah satu korban bahwa dia tidak sadarkan diri karena stres terkait pekerjaan. Dia memberitahu yang lain bahwa dia hanya terlalu banyak minum, dan dia memberitahu yang lainnya dan mungkin lebih dari satu bahwa tidak ada yang terjadi," ujar hakim.Setiap korban yang berbicara mengungkapkan serangkaian kengerian mereka. Bahkan beberapa detil didengar korban lain untuk pertama kalinya, seperti pola Elkorany yang memotret para wanita saat mereka tidak sadarkan diri.Seorang pembicara yang muncul di pengadilan mengungkapkan keluarganya sendiri tidak tahu dia ada di sana.Ada juga momen kelembutan dan solidaritas yang cepat berlalu. Hal ini seperti seorang wanita yang menenangkan dengan menyentuh bahu wanita lain setelah kesaksiannya yang melelahkan sampai pelukan panjang antara dua wanita saat mereka bertukar tempat di podium. (