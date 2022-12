Biden Sahkan Undang-undang Pernikahan Sejenis di Tengah Upacara Penuh Warna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ribuan orang berkumpul pada Selasa, 13 Desember 2022 yang dingin untuk menyaksikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bide n menandatangani rancangan undang-undang pernikahan sejenis menjadi undang-undang. Ini menjadi sebuah upacara yang menggembirakan yang dilatarbelakangi oleh reaksi konservatif yang sedang berlangsung atas masalah gender.“Undang-undang ini dan cinta yang dipertahankannya menyerang kebencian dalam segala bentuknya,” kata Biden di South Lawn Gedung Putih, dalam kutipan India Today, Rabu, 14 Desember 2022.“Dan itulah mengapa undang-undang ini penting bagi setiap orang Amerika,” lanjutnya.Penyanyi Sam Smith dan Cyndi Lauper tampil. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris ingat meresmikan pernikahan lesbian di San Francisco. Kemudian Gedung Putih memutar rekaman wawancara televisi Biden dari satu dekade lalu, ketika dia menyebabkan kehebohan politik dengan secara tak terduga mengungkapkan dukungannya untuk pernikahan sejenis.Biden adalah wakil presiden pada saat itu, dan Presiden Barack Obama belum mendukung gagasan tersebut. "Saya mendapat masalah," canda Biden saat itu.Presiden Joe Biden sahkan pernikahan sejenis. Foto: AFPTiga hari kemudian, Obama sendiri secara terbuka mendukung pernikahan sejenis. Anggota parlemen dari kedua belah pihak menghadiri peresmian pada Selasa, 13 Desember 2022 yang mencerminkan meningkatnya penerimaan serikat sesama jenis, yang pernah menjadi salah satu masalah negara yang paling diperdebatkan.Pemimpin Senat Mayoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengenakan dasi ungu yang sama pada upacara yang ia kenakan pada pernikahan putrinya. Putrinya dan istrinya sedang menantikan anak pertama mereka di musim semi.“Terima kasih kepada jutaan orang di luar sana yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendorong perubahan, dan berkat kerja keras rekan-rekan saya, cucu saya akan hidup di dunia yang menghormati dan menghargai pernikahan ibu mereka,” katanya.Sementara Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan kepada orang banyak bahwa manuver ke dalam hanya membawa keputusan menjadi sejauh ini dan dia berterima kasih kepada para aktivis yang menambahkan dorongan.Terlepas dari kegembiraan Selasa, ada kekhawatiran tentang penyebaran kebijakan konservatif secara nasional tentang masalah gender di tingkat negara bagian."Undang-undang sinis dan tidak berperasaan yang diperkenalkan di negara bagian yang menargetkan anak-anak transgender, keluarga yang menakutkan, dan mengkriminalkan dokter yang memberikan perawatan yang dibutuhkan anak-anak," kata Biden.“Rasisme, antisemitisme, homofobia, transfobia, semuanya terhubung,” ucap Biden.Di antara yang hadir adalah pemilik Klub Q, sebuah klub malam gay di Colorado di mana lima orang tewas dalam penembakan bulan lalu, dan dua orang yang selamat dari serangan itu. Tersangka telah didakwa dengan kejahatan rasial.“Saya tidak rugi jika perjuangan kita untuk kebebasan belum tercapai,” kata Kelley Robinson, Presiden Kampanye Hak Asasi Manusia.“Tapi ini adalah langkah maju yang besar, dan kami harus merayakan kemenangan yang kami raih dan menggunakannya untuk mendorong masa depan pertarungan,” imbuhnya.Robinson menghadiri upacara tersebut bersama istri dan anaknya yang berusia 1 tahun.“Anak-anak kita sedang menonton momen ini,” tuturnya.“Sangat istimewa memiliki mereka di sini dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita berada di sisi yang benar dalam sejarah,” tambah Robinson.Kelompok LGBT di Amerika Serikat dukung keputusan pemerintah. Foto: AFPUndang-undang baru ini dimaksudkan untuk melindungi pernikahan sejenis jika Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan Obergefell v. Hodges pada 2015 yang melegalkan serikat sesama jenis secara nasional. Undang-undang baru juga melindungi pernikahan antar ras.Pada 1967, Mahkamah Agung dalam Loving vs Virginia membatalkan undang-undang di 16 negara bagian yang melarang pernikahan antar ras. Penandatanganan tersebut menandai puncak dari upaya bipartisan selama berbulan-bulan yang dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juni untuk membatalkan Roe vs Wade, keputusan 1973 yang membuat aborsi tersedia di seluruh negeri.Dalam pendapat yang sependapat dalam kasus yang membatalkan Roe, Hakim Clarence Thomas menyarankan untuk meninjau kembali keputusan lain, termasuk legalisasi pernikahan sejenis, menimbulkan ketakutan bahwa lebih banyak hak dapat terancam oleh mayoritas konservatif pengadilan. Thomas tidak merujuk perkawinan beda ras dengan kasus lain yang menurutnya harus dipertimbangkan kembali.Anggota parlemen membuat kompromi yang dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran konservatif tentang kebebasan beragama, seperti memastikan gereja masih bisa menolak untuk melakukan pernikahan gay. Selain itu, negara bagian tidak diharuskan mengeluarkan surat nikah untuk pasangan sesama jenis jika pengadilan membatalkan keputusannya 2015.Tetapi mereka akan diminta untuk mengakui pernikahan yang dilakukan di tempat lain di negara tersebut. Mayoritas Partai Republik di Kongres masih memberikan suara menentang undang-undang tersebut. Namun, cukup mendukungnya untuk menghindari seorang filibuster di Senat dan memastikan pengesahannya. Upacara Selasa menandai bab lain dalam warisan Biden tentang hak-hak gay, yang mencakup dukungan mengejutkan atas kesetaraan pernikahan pada tahun 2012.“Ini semua tentang proposisi sederhana: Siapa yang kamu cintai?” kata Biden saat itu di "Meet the Press" NBC.Jajak pendapat Gallup menunjukkan hanya 27 persen orang dewasa AS mendukung serikat sesama jenis pada tahun 1996, ketika Presiden Bill Clinton menandatangani Undang-Undang Pertahanan Perkawinan, yang mengatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui pernikahan heteroseksual. Biden memilih undang-undang tersebut.Lagi menurut Gallup bahwa pada saat wawancara Biden 2012, pernikahan sesama jenis tetap kontroversial, tetapi dukungan telah meluas hingga kira-kira setengah dari orang dewasa AS. Awal tahun ini, 71 mengatakan serikat sesama jenis harus diakui oleh hukum.Biden telah mendorong untuk memperluas hak LGBT sejak menjabat. Dia membalikkan upaya Presiden Donald Trump untuk melucuti orang transgender dari perlindungan anti-diskriminasi. Pemerintahan Biden termasuk anggota Kabinet gay pertama yang terbuka, Menteri Transportasi Pete Buttigieg, dan orang transgender pertama yang menerima konfirmasi Senat, Wakil Menteri Kesehatan Rachel Levine.