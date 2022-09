Kopi Indonesia Tembus Pasar Serbia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?Beograd: Promosi gencar yang dilakukan KBRI Beograd untuk menembus pasar kopi Serbia menunjukkan hasil menjanjikan. CV Optima Karya Pitaya, eksportir Indonesia yang pernah berpartisipasi dalam pameran the 89th International Agricultural Fair tanggal 21–27 Mei 2022 di kota Novi Sad, telah melakukan ekspor perdana sebanyak satu kontainer kopi robusta ke Serbia.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 2 September 2022, ekspor ini merupakan langkah awal meningkatkan pangsa pasar kopi di? Serbia yang masih memiliki peluang besar untuk terus digarap.Kantor Statistik Serbia mencatat pada 2021 bahwa negaranya mengimpor roasted coffee senilai lebih dari USD20 juta dan green bean senilai lebih dari USD63 juta.Namun, impor kopi Serbia dari Indonesia terbilang masih rendah dan mayoritasnya datang melalui negara ketiga. Oleh sebab itu, promosi di berbagai ajang di Serbia perlu terus dilakukan untuk lebih memperkenalkan kopi Indonesia ke masyarakat setempat.KBRI Beograd telah mempromosikan kopi Indonesia di berbagai ajang promosi dagang. Selain berpartisipasi dalam pameran the 89th International Agricultural Fair tahun ini, KBRI Beograd bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI juga telah menyelenggarakan pameran One Day with Indonesian Coffee, Fruits and Floriculture (ODICOFF) pada November 2021.Secara keseluruhan, pameran ini menghasilkan letter of intent dagang senilai USD7,3 juta, di mana kopi merupakan salah satu produk yang banyak menarik perhatian importir setempat.?Baca: KBRI Bandar Seri Begawan Promosikan Kopi Indonesia di Brunei