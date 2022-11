Biden Sindir Partai Republik yang Ogah Terima Hasil Pemilu Paruh Waktu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam Partai Republik yang menolak untuk menerima hasil pemilihan paruh waktu minggu depan. Biden menilai sikap Partai Republik itu sebagai "tidak-Amerika”.Biden memperingatkan bahwa tradisi demokrasi negara itu dipertaruhkan dalam p emungutan suara nasional pertama sejak serangan 6 Januari, 2021.Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Union Station Washington, hanya beberapa blok dari tempat massa menyerbu Capitol untuk mengganggu kenaikannya sendiri ke Gedung Putih, Biden berharap untuk menempatkan pertanyaan demokrasi di depan dan di tengah untuk hari-hari terakhir debat sebelum pemilih menyelesaikan mereka pilihan pada hari Selasa untuk Kongres dan banyak kantor negara.“Saat saya berdiri di sini hari ini, ada kandidat yang mencalonkan diri untuk setiap tingkat jabatan di Amerika, untuk gubernur, Kongres, jaksa agung, sekretaris negara, yang tidak akan berkomitmen, mereka tidak akan berkomitmen untuk menerima hasil pemilihan yang mereka lakukan. 'berlari masuk,” kata Biden, seperti dikutip The New York Times, Jumat 4 November 2022“Ini adalah jalan menuju kekacauan di Amerika. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini melanggar hukum. Dan itu bukan Amerika,” ujarnya.Presiden mengutuk serangan kekerasan terhadap suami dari Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yakni Paul Pelosi. Penyerang yang menggunakan palu yang menurut polisi berusaha menculik istrinya.Di antara mereka yang telah menyebarkan cerita palsu tentang serangan itu adalah mantan Presiden Donald J. Trump, mengulangi cerita tak berdasar yang sama yang dia promosikan selama bertahun-tahun tentang orang lain yang dia anggap musuh.Kekerasan politik telah menjadi perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman terhadap anggota Kongres telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat sejak Trump terpilih pada 2016, menurut Polisi Capitol AS, yang mencatat lebih dari 9.625 ancaman semacam itu tahun lalu saja.Biden juga menyatakan keprihatinan tentang taktik Partai Republik yang mungkin mengintimidasi pemilih atas nama pemantauan pemilu. Seorang hakim federal di Arizona minggu ini membatasi kelompok yang telah berencana untuk beroperasi di dekat tempat pemungutan suara untuk mengambil foto pemilih, secara terbuka membawa senjata api, dan memposting informasi tentang pemilih secara online.Presiden mengutip di antara contoh-contoh lain upaya Trump beberapa hari sebelum serangan 6 Januari di Capitol untuk menekan menteri luar negeri Georgia dari Partai Republik agar "mendapatkan" suara yang cukup untuk membalikkan hasil pemilihan di negara bagian itu. Taktik seperti itu, kata Biden, memunculkan kekerasan politik dan intimidasi terhadap pejabat pemilu.“Intimidasi ini, kekerasan terhadap Demokrat, Republik, dan pejabat non-partisan yang hanya melakukan pekerjaan mereka adalah konsekuensi dari kebohongan yang diceritakan untuk kekuasaan dan keuntungan, kebohongan konspirasi dan kebencian, kebohongan yang berulang-ulang untuk menghasilkan siklus kemarahan, kebencian, vitriol dan kebencian, bahkan kekerasan,” kata Biden.“Pada saat ini, kita harus menghadapi kebohongan itu dengan kebenaran. Masa depan bangsa kita bergantung padanya,” tegasnya.Presiden telah berbicara tentang apa yang dia anggap sebagai ancaman terhadap demokrasi yang ditimbulkan oleh kebohongan Trump tentang pemilihan 2020 dalam pidato kampanye sebelumnya tetapi memutuskan untuk mencurahkan pidato malam hari di televisi untuk masalah ini hanya enam hari sebelum Hari Pemilihan untuk lebih menonjolkannya.“Ini akan menjadi pemilihan pertama sejak peristiwa 6 Januari, ketika massa bersenjata dan marah menyerbu Gedung Capitol AS,” kata Biden.“Saya berharap, saya berharap saya bisa mengatakan serangan terhadap demokrasi kita berakhir hari itu. Tetapi saya tidak bisa,” imbuhnya.“Ini bukan tahun biasa,” tambahnya. “Jadi saya meminta Anda untuk berpikir panjang dan keras tentang saat kita berada. Pada tahun-tahun biasa, kita sering tidak dihadapkan pada pertanyaan apakah suara yang kita berikan akan melestarikan demokrasi atau membahayakan kita. Tapi tahun ini kami melakukannya,” kata Biden.Menurut penyelidikan The New York Times selama berbulan-bulanLebih dari 370 kandidat Partai Republik telah mempertanyakan dan, kadang-kadang, langsung menyangkal hasil pemilihan 2020 meskipun ada banyak bukti sebaliknya. Trump telah membuat kesetiaan pada klaim palsunya sebagai ujian lakmus untuk dukungannya bagi kandidat Partai Republik.Sementara Biden mengecam Partai Republik yang menyangkal legitimasi pemilihan, dia pernah menyarankan bahwa dia juga mungkin tidak menerima hasil pemungutan suara tahun ini jika kebijakan yang dia anggap membatasi hak untuk memilih diberlakukan oleh negara bagian yang dikuasai Partai Republik.“Itu semua tergantung pada apakah kita dapat membuat kasus kepada rakyat Amerika bahwa beberapa di antaranya sedang dibentuk untuk mencoba mengubah hasil pemilihan ,” katanya pada konferensi pers pada Januari.Dia sebagian besar menjauh dari formulasi seperti itu sejak saat itu, mengakui bahwa itu memberikan amunisi kepada Partai Republik yang ingin membenarkan kepatuhan mereka terhadap kebohongan Trump sekitar tahun 2020.Sementara Demokrat sebagian besar setuju dengan argumen dalam pidato Biden, tidak setiap Demokrat berpikir akan membantu untuk membuat pidato ketika para kandidat mencoba menjauhkan diri dari Biden, yang peringkat persetujuannya berada di pertengahan 40-an, dan pemilih dalam jajak pendapat difokuskan pada isu-isu seperti inflasi serta imigrasi, kejahatan dan aborsi“Masalah demokrasi sangat penting saat ini dan dalam pemilihan minggu depan. Sangat cocok untuk @POTUS untuk dandani mereka,” David Axelrod, mantan penasihat senior Presiden Barack Obama, menulis di Twitter."Tetap saja, sebagai masalah politik praktis, saya ragu banyak D dalam ras marginal ingin dia tampil di TV malam ini,” lanjutnya.Partai Republik sekali lagi menegaskan bahwa dalam mengkritik mereka karena penolakan pemilihan, Biden sendiri sedang memecah belah alih-alih pemersatu yang dia janjikan. Putus asa dan tidak jujur, kata Komite Nasional Partai Republik dalam sebuah pernyataan tanpa menunggu pidato disampaikan.“Joe Biden menjanjikan persatuan tetapi malah menjelek-jelekkan dan mencoreng orang Amerika, sambil membuat hidup lebih mahal untuk semua,” sebut pihak Partai Republik.Biden telah berjuang dengan seberapa frontal dia harus menghadapi para pengikut Trump dan penolakan pemilu yang telah dia kembangkan, enggan di satu sisi untuk membiarkan pendahulunya mendominasi kepresidenannya sendiri sementara di sisi lain ingin mempertahankan apa yang dia lihat sebagai sistem di bawah serangan bersama.Dia kadang-kadang memberikan pidato keras yang mengecam Trump dan sekutunya, termasuk musim dingin lalu pada peringatan satu tahun serangan 6 Januari dan lagi selama pidato pada 1 September di Philadelphia ketika dia mengecam mantan presiden dan "Republik MAGA"-nya karena mengancam "dasar-dasar Republik kita."Survei menunjukkan bahwa pemilih di seluruh spektrum ideologis dan politik setuju bahwa demokrasi Amerika berada di bawah ancaman tetapi melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda: Sementara kaum liberal dan banyak moderat memandang Mr. Trump sebagai bahaya, para pendukung mantan presiden melihat risiko sebenarnya sebagai Mr. Trump. Biden dan kebijakan yang mereka katakan berbatasan dengan sosialisme.Bagaimanapun, pemilih jauh lebih mungkin untuk mengidentifikasi inflasi dan ekonomi serta isu-isu lain sebagai prioritas utama mereka atas masa depan demokrasi. Faktanya, menurut jajak pendapat New York Times/Siena College, lebih dari sepertiga pemilih independen dan bahkan 12 persen Demokrat mengatakan mereka terbuka untuk mendukung kandidat yang menolak legitimasi pemilu 2020.Biden tampaknya hampir berdebat dengan para pemilih yang, dalam pandangannya, tidak cukup memprioritaskan pertanyaan mendasar tentang legitimasi pemilu. Medicare, Jaminan Sosial, dan isu-isu lainnya semuanya penting, katanya, “tetapi ada hal lain yang dipertaruhkan: demokrasi itu sendiri.” Dia menambahkan: "Kita tidak bisa berpura-pura itu hanya akan menyelesaikan sendiri."