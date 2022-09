Dibawa ke Kapel Windsor, Peti Mati Ratu Elizabeth Disambut Tembakan Meriam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Peti mati Ratu Elizabeth II meninggalkan Westminster Abbey. Peti tersebut akan memulai perjalanan ke Kapel St George di Windsor.Raja Charles III dan Permaisuri, serta Putri Anne, Duke of York dan Earl of Wessex mengikuti peti matinya. Tak hanya itu, Pangeran dan Putri Wales juga mengikuti dengan anak-anak mereka, George dan Charlotte, serta Duke dan Duchess of Sussex. "Prosesi pemakaman sekarang akan melakukan perjalanan dari Westminster Abbey ke Wellington Arch, di mana peti mati akan ditempatkan di mobil jenazah negara bagian untuk perjalanan ke Windsor," lapor The Guardian, Senin, 19 September 2022.Begitu tiba di Wellington Arch, senjata ditembakkan di Hyde Park oleh Artileri Kuda Kerajaan Pasukan Raja setiap menit selama prosesi. Sementara itu, Big Ben berbunyi setiap menit.Meriam yang melepaskan tembakan untuk menghormati Ratu Elizabeth. Foto: BBCPeti mati Ratu telah dibawa melalui Horse Guards Parade dan kini telah memasuki The Mall, saat prosesi pemakaman berlanjut menuju Istana Buckingham.Prosesi pemakamanan Ratu Elizabeth II dilakukan dalam skema upacara kenegaraan. Para kepala negara undangan telah hadir, diantaranya ada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Liz Truss dan lainnya.Dari Indonesia, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya mewakili pemerintah dalam upacara penghormatan terakhir Ratu Elizabeth II.