Kebakaran di Apartemen New York Dipicu Kerusakan Penghangat Ruangan

New York: Setidaknya 19 orang tewas dalam kebakaran di sebuah apartemen di New York City, Amerika Serikat pada Minggu, 9 Januari 2022. Dari total tersebut, sembilan di antaranya adalah anak-anak.Diduga kuat api berasal dari kerusakan alat penghangat ruangan (heater) di salah satu lantai apartemen."Sejauh ini kelihatannya memang berasal dari sebuah penghangat ruangan," kata Wali Kota New York City, Eric Adams, dilansir dari Metro.us.Baca: 19 Orang Termasuk Anak-anak Tewas dalam Kebakaran Apartemen di New York Dinas Pemadam Kebakaran New York City (FDNY) telah memeriksa bukti fisik serta keterangan sejumlah penghuni apartemen , bahwa api berasal dari sebuah penghangat elektrik portabel di salah satu kamar.Komisaris FDNY Daniel Nigro mengatakan, alat portabel itu berada dalam kondisi menyala, di saat sistem penghangat apartemen juga sedang beroperasi.Selain menewaskan 19 orang, kebakaran juga melukai puluhan orang, 13 di antaranya berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban selamat mengalami gejala sesak napas akibat menghirup terlalu banyak asap, menurut Nigro.Sekitar 200 petugas pemadam telah dikerahkan ke lokasi kejadian di apartemen Twin Park, sebuah bangunan 19 lantai di East 181st Street."Petugas menemukan korban di setiap lantai. Banyak dari mereka mengalami gangguan jantung dan pernapasan," kata Nigro."Kami memprediksi akan ada banyak korban jiwa," lanjutnya. Ia membandingkan peristiwa kali ini dengan kebakaran klub sosial Happy Land di tahun 1990 yang menewaskan 87 orang.Nigro mengatakan pintu menuju gedung apartemen terbuka saat kejadian, sehingga membuat api dan asap menyebar dengan cepat ke dari lantai dua atau tiga hingga ke lantai atas.Sejauh ini, FDNY tidak mencurigai adanya elemen kriminal dalam kebakaran. Kebakaran di apartemen New York City ini terjadi hanya beberapa hari usai terbakarnya sebuah rumah di Philadelphia, yang telah menewaskan 12 orang termasuk delapan anak-anak.