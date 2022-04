Mitra KJRI San Francisco Berpotensi Tingkatkan Volume Ekspor Kopi ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

San Francisco: Mitra binaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco, Putri Coffee, mengikuti pameran kopi spesialti terbesar di Amerika Utara yang bertajuk "Specialty Coffee Expo (SCE) 2022" di Boston Convention and Exhibition Center, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 7 hingga 10 April 2022.Dalam acara yang diselenggarakan Specialty Coffee Association (SCA) ini, sebanyak 24 pelaku kopi spesialti Indonesia telah berpartisipasi di paviliun Indonesia, dengan tema "Remarkable Indonesian Coffee: Home of World’s Finest Coffee."Berbagai jenis kopi spesialti dengan cita rasa tinggi turut dipamerkan, seperti kopi Sumatra Arabica Gayo, Lintong, Solok Minang, Kerinci, West Java Preanger, Toraja, Flores, Ciwidey, dan Bali. Tidak hanya menampilkan green beans, beberapa UKM Indonesia mengusung merek dengan berbagai varian kopi olahan, seperti roasted whole beans, pour over coffee bag dan single-serve pods."Partisipasi saya pada acara ini telah memberikan peluang besar untuk bertemu dan berdiskusi dengan coffee roasters dan coffee shop yang singgah ke booth kami dari berbagai negara," ujar Cintha Putri, CEO Putri Coffee."Kami berhasil mengumpulkan beberapa potensi pembeli. Salah satunya ada yang berminat untuk membeli 2 container kopi Ketiara Gayo yang diperkirakan akan di ekspor tahun ini sebagai tahap awal kerja sama," lanjutnya, dalam keterangan tertulis KJRI San Francisco yang diterima Medcom.id, Jumat, 15 April 2022.Putri Coffee menjadi satu-satunya pelaku kopi spesialti Indonesia yang ikut dalam sesi International Women Coffee Alliance (IWCA) cupping event tahun ini. Hasil dari penjualan kopi tersebut nantinya akan disumbangkan untuk membantu pelestarian harimau Sumatra di Indonesia.Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pasokan kopi dari Amerika Latin ke AS. Hal ini mendorong importir kopi AS untuk melakukan diversifikasi pada pemasok kopi dari negara lain, termasuk Indonesia.US International Trade Commission 2022 mencatat bahwa ekspor kopi Indonesia ke AS didominasi jenis green beans yang berkualitas tinggi atau specialty. Pada 2021, nilai total ekspor green beans Indonesia ke AS mencapai US179,68 juta dan Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia sebagai negara eksportir green beans terbesar ke AS. Hal ini membuktikan bahwa kopi Indonesia sangat diminati oleh konsumen di AS.Specialty Coffee Expo 2022 telah diikuti lebih dari 40 negara, menampilkan lebih dari 420 exhibitors. Pameran yang berlangsung selama 4 hari ini telah dihadiri 10.000 pengunjung.Melalui ajang bergengsi ini, peserta pameran membawa produk-produk unggul dan menampilkan inovasi terdepan untuk kopi spesialti. Pameran Kopi SCE tahun 2023 mendatang akan diadakan di Portland, negara bagian Oregon, pada 20–24 April 2023, dan di Chicago, negara bagian Illinois, pada 11–14 April 2024.Baca: 15 Ragam Kopi Indonesia Hadir di Pameran Coffex Istanbul 2022