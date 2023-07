Biden Tiba di Inggris dalam Rangkaian Tur Eropa dan KTT NATO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah tiba di Inggris di mana dirinya akan bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Rishi Sunak hari Senin ini, 10 Juli 2023, sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke Vilnius untuk KTT NATO dan melakukan perhentian terakhir di Finlandia.Pesawat kepresidenan Air Force One mendarat di Bandara Stansted di utara London pada Minggu malam, menurut laporan seorang jurnalis AFP.Senin ini, Biden akan bertemu Raja Inggris di Kastil Windsor, salah satu kediaman kerajaan, untuk kali pertama sejak penobatan Charles III dan pemakaman Ratu Elizabeth II.Presiden AS tidak menghadiri upacara penobatan, dan sebagai gantinya mengirim Ibu Negara Jill Biden. Pembicaraan Biden dan Raja Charles III diperkirakan akan fokus pada masalah lingkungan, kata Gedung Putih.Hari ini, Biden juga akan dijadwalkan bertemu PM Sunak di kantornya di 10 Downing Street London.Bagian utama dari perjalanan Biden ke Eropa adalah KTT NATO di ibu kota Lituania pada Selasa dan Rabu mendatang, di mana sekutu Barat akan berdiskusi untuk membantu Ukraina melawan pasukan Rusia.Ukraina mendesak masuk ke aliansi NATO, tetapi Biden mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Minggu dengan CNN bahwa hal ini tidak dapat terjadi sampai perang usai. Membawa Ukraina sekarang berarti NATO sedang berperang dengan Rusia, kata Biden.Berdasarkan Pasal 5, NATO berkomitmen membela setiap anggota yang diserang. "Itu adalah komitmen yang kita semua buat, apa pun yang terjadi. Jika perang terus berlangsung, maka kita semua berperang. Kita berperang dengan Rusia, jika memang demikian," kata Biden.Perjalanannya dilakukan setelah keputusan kontroversial untuk memasok Ukraina dengan bom klaster (cluster bombs), yang telah dilarang sebagian besar negara anggota NATO tetapi AS terus menyimpannya di gudang senjata. AS mengatakan bom ini akan membantu Ukraina dalam menghancurkan pasukan Rusia.Pemberhentian terakhir Biden sebelum kembali ke Washington pada hari Kamis nanti adalah Finlandia, yang mengakhiri kenetralan historisnya untuk masuk sebagai anggota NATO atas tanggapan serangan Rusia di Ukraina.Biden akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Helsinki sejak Donald Trump pergi lima tahun lalu untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.Baca juga: Hubungi Erdogan, Biden Ingin Swedia Segera Bergabung ke NATO