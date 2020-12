Fauci Sebut Varian Baru Covid-19 Perlu Ditangani Serius

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Otoritas kesehatan Amerika Serikat meyakini varian baru virus korona (covid-19) yang terdeteksi kali pertama di Inggris tidak lebih mematikan atau resisten terhadap vaksin dibanding versi aslinya. Namun menurut pakar kesehatan ternama AS, Dr Anthony Fauci, varian baru itu tetap perlu ditangani dengan "sangat serius."Kemunculan varian baru covid-19 telah memicu puluhan negara menetapkan larangan atau pembatasan perjalanan terhadap Inggris. AS mewajibkan semua pendatang asal Inggris untuk membawa hasil negatif tes covid-19.Fauci mendukung kebijakan tersebut. Ia mengatakan varian baru covid-19 adalah sesuatu yang "harus diawasi secara seksama.""Apakah (varian baru covid-19) ini membuat seseorang menjadi jauh lebih sakit? Apakah lebih serius dalam hal virulensinya? Jawabannya adalah, kelihatannya tidak seperti itu," sebut Fauci dalam program State of the Union di media CNN."Para pejabat Inggris menginformasikan koleganya di AS bahwa vaksin cukup kuat untuk menangani varian baru ini. Kami juga sedang melakukan studi terhadap hal tersebut," sambungnya, dilansir dari laman stuff.co.nz pada Senin, 28 Desember 2020.Baca: Vaksin AstraZeneca Diklaim Efektif terhadap Varian Baru Covid-19 Menurut Fauci, AS sedang berada dalam fase kritis pandemi covid-19, dengan masa-masa terburuk mungkin masih ada di waktu mendatang.Ia memprediksi, masyarakat umum di AS sudah akan mendapat suntikan vaksin covid-19 pada akhir Maret atau awal April tahun depan, setelah kelompok-kelompok rentan selesai divaksinasi.Seperti negara-negara lainnya, AS juga memprioritaskan pemberian vaksin kepada tenaga medis, orang lanjut usia, dan beberapa kelompok rentan lainnya.(WIL)