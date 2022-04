Badai Nor’Easter Picu Pemadaman Listrik di Ratusan Ribu Rumah AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Badai nor’easter di musim semi menurunkan setidaknya satu kaki (30,48 cm) salju di sebagian New York dan Pennsylvania, Amerika Serikat (AS). Terjangan badai juga mengakibatkan pemadaman listrik di banyak rumah, tempat usaha dan sekolah.Dikutip dari NBC News, sekitar 230.000 pelanggan mengalami pemadaman listrik di wilayah timur laut AS pada Selasa, 19 April 2022 sore.Pemadaman listrik terbanyak tercatat di New York dengan lebih dari 171.000 pelanggan, sementara di Pennsylvania angkanya melampaui 42.000, menurut keterangan PowerOutage.us. Angka tersebut berangsur menurun seiring dipulihkannya aliran listrik.Virgil, di sisi utara New York, menjadi lokasi turunnya salju terbanyak pada Selasa sore, tumpukan hingga setebal 18 inci (45,72 cm). Sejumlah wilayah di utara dan barat Albania melaporkan tumpukan salju setebal satu kaki atau lebih.Indian Lake di New York dan New Milford di Pennsylvania masing-masing mencatat tumpukan salju setebal 16 inci (40,64 cm).Broome, sebuah wilayah di New York, mengimplementasikan larangan bepergian bagi warganya. Binghamton, yang berada di Broome, mengalami tumpukan salju setebal 14,2 inci (36,07 cm).Salju tebal dan basah turun dengan kecepatan satu hingga dua inci (2,54 - 5,08 cm) per jam di bagian utara New York. Di Syracuse, turunnya salju yang cepat dan pemadaman listrik membuat sejumlah bisnis serta sekolah ditutup.Badan prakiraan cuaca memperkirakan intensitas salju di New York dan Pennsylvania akan berkurang. Tumpukan salju tertebal diperkirakan terjadi di Pegunungan Adirondack.Baca: Badai Ida Hantam New Orleans, Listrik ke 500 Ribu Rumah Padam Angin kencang yang dibawa nor'easter akan terus berlangsung sepanjang Selasa malam hari waktu AS. Nantucket dan Massachusetts kemungkinan akan diterjang angin dengan kecepatan 43 mil per jam (69,2 kpj). Sementara di Islip, Long Island, kecepatannya mencapai 39 mpj (62,76 kpj).Layanan Cuaca Nasional AS mengatakan "massa udara dingin abnormal" di wilayah timur akan bertahan hingga pertengahan pekan. "Beberapa rekor harian suhu tinggi dan rendah diperkirakan terjadi di beberapa bagian tengah barat, danau-danau besar, dan timur laut hari ini," kata layanan cuaca.Sekitar 40 juta penduduk AS berada di bawah peringatan salju sepanjang Selasa, mulai dari wilayah Great Plains hingga Atlantik tengah. Cuaca buruk ini diperkirakan akan menurun intensitasnya dalam beberapa hari ke depan.