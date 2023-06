Kabut Asap Kuning, Warga New York Terkurung di Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kegiatan luar dibatalkan

(FJR)

New York: Kabut asap berwarna kuning yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Kanada mulai melayang dan menyelimuti sejumlah wilayah di Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 8 Juni 2023. Kondisi ini dinilai dapat mengancam kesehatan manusia dan mengganggu perjalanan udara bagi jutaan orang hingga akhir pekan.Layanan Cuaca Nasional AS telah memperpanjang peringatan kualitas udara untuk satu hari lagi di wilayah Pantai Timur AS dari New England ke Carolina Selatan, serta bagian dari Midwest, termasuk Ohio, Indiana, dan Michigan.Pejabat kesehatan di sejumlah negara bagian pun mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Pasalnya, menghabiskan waktu di luar ruangan dinilai dapat menyebabkan masalah pernapasan karena tingginya jumlah partikel halus di atmosfer.Lebih lanjut, kabut asap dan visibilitas yang rendah juga telah mendorong pihak maskapai untuk menghentikan penerbangan masuk ke bandara utama di New York dan Philadelphia dari Timur Laut, Atlantik Tengah, dan Ohio untuk hari kedua. Seluruh penerbangan menuju Newark, New Jersey, serta bandara utama di Kota New York, juga telah ditunda.Menurut layanan peramalan swasta AccuWeather, kondisi ini merupakan wabah asap kebakaran hutan terburuk yang menyelimuti Timur Laut AS selama lebih dari 20 tahun.Ahli meteorologi Layanan Cuaca Nasional Peter Mullinax mengatakan, kondisi berasap kemungkinan akan berlanjut hingga hari Minggu ketika sistem badai mulai mengubah arah angin dan membawa curah hujan di beberapa bagian negara yang mendekati kondisi kekeringan."Kami akhirnya akan mulai lebih lega di awal pekan depan ketika kami mulai melihat angin selatan itu masuk dan mendorong asap itu lebih jauh ke utara dan keluar ke Atlantik," ujar Mullinax, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 9 Juni 2023.Kondisi udara yang buruk menyebabkan banyak kegiatan terpaksa dibatalkan pada hari Kamis. Salah satunya ialah pacuan kuda Taruhan Belmont 2023 yang digelar di Long Island, New York, pada pekan ini.Tak hanya itu, sekolah umum di Washington, AS, juga terpaksa membatalkan kegiatan luar ruangan, termasuk aktivitas olahraga."Masalah ini kemungkinan akan berlanjut atau memburuk hingga hari Jumat," kata Wali Kota Washington Muriel Bowser di Twitter."Kami mendesak penduduk dan pengunjung untuk mengikuti tindakan pencegahan terkait dengan peringatan kualitas udara 'Code Purple'," desaknya.Kebakaran hutan dilaporkan terus terjadi di Kanada pada hari Kamis. Peristiwa ini menyebabkan semakin banyak asap yang melintasi perbatasan AS.Menteri Kesiapsiagaan Darurat federal Bill Blair mengatakan, sekitar 3,8 juta hektar wilayah Kanada hangus terbakar dan ribuan warga terpaksa harus meninggalkan rumah mereka.