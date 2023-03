Pameran Budaya Indonesia Dibuka di Kota Torzhok Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Torzhok: ?Pameran "Two Countries Loyalty to Tradition" dibuka di museum etnografi kota Torzhok, provinsi Tver, Rusia. Di pameran ini, para pengunjung dapat melihat koleksi 20 helai kain batik dari berbagai daerah di Indonesia, wayang golek, patung kayu, dan kerajinan tangan asal Tanah Air yang bersanding dengan berbagai lukisan karya seniman Rusia dan benda-benda budaya koleksi museum.?Mewakili Duta Besar Indonesia untuk Rusia dalam pembukaan pameran, Wakil Kepala Perwakilan, Berlian Helmy, menyatakan seni membatik merupakan tradisi masyarakat Jawa yang telah berusia ratusan tahun dan berkembang di daerah-daerah lain di Indonesia."Berkat motifnya yang indah dan teknik pembuatan unik, batik masuk dalam daftar UNESCO sebagai warisan dunia non-benda asal Indonesia pada 2 Oktober 2009, dan pemerintah Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Batik Nasional," ujar Berlian."Masyarakat di Indonesia juga sudah lama menjadikan batik sebagai pakaian sehari-hari maupun pakaian resmi," sambungnya, berdasarkan keterangan di laman Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 13 Maret 2023.Berlian berharap melalui pameran ini, masyarakat Rusia akan semakin memahami budaya Indonesia sehingga peluang kerja sama antar kedua negara di berbagai bidang dapat semakin terbuka.Sementara itu, penjabat Wali Kota Torzhok S.V. Kulagin dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan kota Torzhok Natalia Golubyeva, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi pameran benda-benda tradisional dari Indonesia dan Rusia, para pengunjung dapat menyaksikan sendiri keunikan budaya masing-masing negara."Saya berharap pameran ini menjadi catatan bersejarah penting yang menandai persahabatan kedua negara di kota Torzhok," tutur Golubyeva.Di sela pembukaan pameran, disuguhkan pertunjukan musik dan tari oleh grup "Kalina" kota Torzhok pimpinan Natalia Nevedcenkova. Dihadirkan juga tarian Batik yang dibawakan dua penari Kirana Nusantara Dance binaan KBRI Moskow dan tembang Jawa dengan alat musik rebab minus one yang dibawakan staf KBRI Moskow, Tri Koyo."Unik sekali suaranya. Komposisi bunyi rebab dan suara gamelan yang melatari membuat suasana seperti saat kita berlatih yoga atau tengah melakukan terapi," ujar Darya Karacheva, seorang kurator seni dari galeri Smirnov, Moskow.Pameran "Two Countries Loyalty to Tradition" merupakan kolaborasi KBRI Moskow, museum etnografi Torzhok, lembaga Friendship Society with Indonesia, Russian Association for International Cooperation, serta Art Project "Through the Eyes of an Artist" yang akan berlangsung hingga 19 April 2023.Torzhok adalah salah satu kota di Tver oblast yang berjarak sekitar 200 kilometer dari Moskow, dengan total penduduk 40.000 jiwa dan didirikan lebih dari 1000 tahun lalu. Di kota ini banyak terdapat bangunan kayu abad XVII – XIX yang terpelihara baik.Di kota Torzhok terdapat industri alat pemadam kebakaran, percetakan, dan juga kerajinan sulaman benang emas. Museum etnografi yang menjadi lokasi pameran dulunya adalah hotel Pozarski yang terkenal di abad XX sebagai tempat singgah keluarga kaisar Rusia dalam perjalanan dari St. Petersburg menuju Moskow.?Baca juga: Seru Banget! Siswa SD Chicago Antusias Ikuti Lomba Batik Indonesia