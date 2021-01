Rumah Pemakaman California Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

California: Kepala Asosiasi Rumah Pemakaman California mengatakan, pihaknya kewalahan menerima gelombang pasien yang meninggal akibat virus korona (covid-19). Pernyataan disampaikan saat total kematian akibat covid-19 di Amerika Serikat telah melampaui 350 ribu.Menurut data Johns Hopkins University pada Minggu, 3 Januari 2021, total kasus covid-19 di AS telah melampaui 20,4 juta."Saya sudah menggeluti industri pemakaman selama 40 tahun, dan saya tidak pernah berpikir situasi seperti saat ini dapat terjadi," kaa Magda Maldonado, pemilik rumah pemakaman Continental Funeral Home di Los Angeles."Selama ini saya tidak pernah membayangkan harus berkata, 'maaf, kami tidak bisa menerima anggota keluarga Anda,'" lanjutnya, dikutip dari laman The National.Terdapat kekhawatiran global, termasuk di AS, bahwa kemunculan varian baru covid-19 dapat mempersulit upaya memerangi pandemi. Varian baru covid-19 yang disebut-sebut lebih menular sudah terdeteksi di Colorado, AS, pekan kemarin.Baca: Varian Baru Covid-19 Terdeteksi di AS Varian baru ini pertama kali terdeteksi di Inggris, dan satu varian lainnya dengan rute evolusi berbeda ditemukan di Afrika Selatan.Meski lebih menular, varian baru covid-19 tidak terbukti lebih mematikan dan dapat tetap dicegah dengan vaksin-vaksin yang tersedia saat ini. Bagi AS, kemunculan varian baru juga dapat menghambat proses vaksinasi nasional yang relatif tertinggal dari beberapa negara besar lain.Rata-rata infeksi baru covid-19 di AS meningkat di paruh kedua 2020. Sebuah analisis dari media lokal di AS menunjukkan bahw dibutuhkan waktu 200 hari bagi AS untuk mencapai lima juta kasus covid-19, 93 hari ke angka 10 juta, 31 hari kemudian ke 15 juta, dan hanya 25 hari ke 20 juta.California mencatat lebih banyak kasus dibanding negara bagian manapun di AS, dengan total saat ini mencapai lebih dari 2,3 juta. Posisi kedua adalah Texas dengan 1,8 juta infeksi, dan Florida 1,3 juta.(WIL)