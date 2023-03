Kena Tegur AS, Israel Batalkan Buka Pemukiman Baru di Tepi Barat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) melayangkan teguran diplomatik kepada Israel, terkait rencana Negeri Zionis itu bermaksud untuk mengubah aturan yang bisa membangun pemukiman baru di Tepi Barat.Kementerian Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Israel untuk Washington, Mike Herzog pada 22 Maret 2023. Herzog bertemu dengan Wakil Menlu AS Wendy Sherman yang menyuarakan protes Amerika itu.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun akhirnya terpaksa mengeluarkan klarifikasi pada Rabu bahwa pemerintah sayap kanannya tidak akan membangun pemukiman baru di Tepi Barat utara, setelah AS mengkritik keras undang-undang oleh Knesset minggu ini yang memungkinkan pembangunan kembali pemukiman di daerah yang dievakuasi.Sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu, yang dikeluarkan setelah Kementerian Luar Negeri AS memanggil Herzog untuk mengklarifikasi pencabutan sebagian dari Undang-Undang Pelepasan, berusaha untuk menggambarkan undang-undang tersebut sebagai simbolis dari ketidakadilan bersejarah."Keputusan Knesset untuk membatalkan bagian dari Undang-Undang Pelepasan mengakhiri undang-undang yang diskriminatif dan memalukan yang mencegah orang Yahudi tinggal di daerah Tepi Barat utara, yang merupakan bagian dari tanah air bersejarah kami," kata pernyataan itu, seperti dikutip Times of Israel, Jumat 24 Maret 2023."Namun, pemerintah tidak berniat membangun komunitas baru di wilayah ini," kata pernyataan tersebut, mencatat bahwa beberapa anggota oposisi telah mendukung undang-undang tersebut.Sedianya, undang-undang baru yang disahkan Selasa pagi, membatalkan klausul Undang-Undang Pelepasan 2005 yang melarang orang Israel dari daerah di mana pemukiman Homesh, Ganim, Kadim dan Sa-Nur pernah berdiri.Pemukiman yang hancur telah menjadi simbol bagi para pendukung ketidakadilan yang ingin mereka batalkan. Sementara bagi warga Palestina , wilayah tersebut dipandang sebagai bagian lain dari wilayah Tepi Barat yang dilucuti dari mereka.Pernyataan tersebut tidak mengklarifikasi apakah pemukiman kembali komunitas Tepi Barat yang dievakuasi pada pelepasan tahun 2005, khususnya Homesh, akan masuk dalam definisi pemukiman 'baru'.Pencabutan itu akan mendukung upaya koalisi untuk melegalkan pos terdepan yang saat ini menempati situs Homesh dan yeshiva yang telah dibangun di sana. Para pemukim telah berulang kali dibangun kembali oleh para aktivis, sementara tentara telah meruntuhkannya, sejak 2005.Mencabut pembatasan masuknya orang Yahudi adalah langkah yang diperlukan untuk melegalkan pos terdepan. Menurut putusan Pengadilan Tinggi, Homesh dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina.Setelah pertemuan Herzog dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, kedua diplomat itu juga "membahas pentingnya semua pihak menahan diri dari tindakan atau retorika yang dapat semakin mengobarkan ketegangan yang mengarah ke Ramadan, Paskah, dan liburan Paskah," kata Kementerian Luar Negeri dalam referensi yang jelas terhadap klaim Menteri Keuangan Bezalel Smotrich awal pekan ini.Smotrich menyebut bahwa rakyat Palestina adalah "penemuan" - sebuah klaim yang dikutuk AS secara terpisah pada Senin. Awal bulan ini, Smotrich menyerukan untuk "memusnahkan" sebuah kota Palestina dalam komentar tambahan yang menuai kritik AS. Dia kemudian meminta maaf.Kedutaan Besar Israel di Washington menolak mengomentari pertemuan itu.Sementara Kementerian Luar Negeri AS tidak mencirikan pertemuan Selasa sebagai pemanggilan resmi atau memberhentikan Herzog.Ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade seorang utusan Israel di Washington menghadapi panggilan semacam itu. Menandai semakin memburuknya hubungan antara pemerintahan Biden dan pemerintahan garis keras Netanyahu.Beberapa jam sebelumnya, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel membuka jumpa pers harian dengan pernyataan panjang yang mengutuk pemungutan suara (Parlemen Israel) Knesset yang mencabut bagian-bagian dari Undang-Undang Pelepasan, dengan alasan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan komitmen Israel yang dibuat untuk AS selama pemerintahan George Bush."AS sangat terganggu oleh undang-undang tersebut, mencatat bahwa salah satu kota di mana undang-undang tersebut membuka pintu untuk kemungkinan pemukiman kembali dibangun di atas tanah pribadi Palestina," tegas Patel.Sebelumnya pada pertemuan puncak di Mesir pada Minggu 19 Maret 2023, pemerintah Israel berkomitmen untuk tidak memajukan rencana pemukiman selama empat bulan dan tidak memajukan legalisasi pos terdepan Tepi Barat selama enam bulan. Ini sebagai bagian dari kesepakatan dengan Otoritas Palestina yang dirancang untuk mengurangi ketegangan menjelang Ramadan dan periode Paskah.