Intelijen AS Prediksi Rusia Dapat Menginvasi Ukraina di Awal 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Di saat ketegangan antara Washington dan Moskow meningkat terkait potensi invasi Rusia ke Ukraina , intelijen Amerika Serikat menyebutkan bahwa Negeri Beruang MErah berencana melancarkan operasi penyerangan ke negara tetangganya paling cepat awal tahun depan. AS menyebut rencana penyerangan Rusia ke Ukraina ini melibatkan sekitar 175 personel militer.Dalam beberapa pekan terakhir, AS dan negara-negara Barat mengatakan bahwa Rusia terus meningkatkan jumlah personel militernya di dekat perbatasan Ukraina. Penumpukan pasukan itu dikhawatirkan sebagai indikasi akan adanya invasi. Moskow membantah tuduhan tersebut.Selama ketegangan ini berlangsung, Rusia meminta AS untuk memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Moskow juga meminta NATO untuk tidak melakukan aktivitas militer apapun di dalam dan sekitar Ukraina."Rusia berencana melancarkan operasi militer terhadap Ukraina paling cepat di awal 2022, dengan jumlah pasukan dua kali lebih banyak dari yang kita lihat di musim semi lalu, di saat Rusia memulai latihan di dekat perbatasan Ukraina," ujar seorang pejabat intelijen AS yang menolak disebutkan namanya terkait sensitivitas informasi."Rencana ini melibatkan pererakan 100 grup batalion dengan estimasi 175 ribu personel yang juga melibatkan peralatan lapis baja dan artileri," sambungnya, dikutip dari WA Today, Sabtu, 4 Desember 2021.Sebelumnya, Ukraina memprediksi bahwa Rusia telah menyiagakan sekitar 94 ribu prajurit di dekat perbatasan. Sementara AS menyebutkan jumlahnya berkisar di angka 70 ribu, namun dapat bertambah hingga 175 ribu.Analisis AS terhadap rencana Rusia di perbatasan Ukraina sebagiannya berasal dari data satelit. "Foto-foto yang diambil dalam sebulan terakhir memperlihatkan ketibaan unit militer di beragam lokasi di sepanjan perbatasan Ukraina," tutur pejabat tersebut.Pernyataan pejabat anonim tersebut memberikan gambaran mengenai apa yang sudah dipaparkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada mitra-mitra Eropa. Kala itu, Blinken mendeskripsikan "bukti bahwa Rusia sudah membuat rencana untuk melancarkan langkah agresif terhadap Ukraina."Seperti NATO, Blinken juga mengingatkan Rusia bahwa ada harga yang harus dibayar jika berani menginvasi Ukraina. Salah satu harga yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi ekonomi.Baca: Rusia Berencana Serang Ukraina, Menlu AS Peringatkan Konsekuensi