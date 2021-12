Rusia Berencana Serang Ukraina, Menlu AS Peringatkan Konsekuensi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken mengatakan, pada Rabu, 1 Desember 2021, Rusia tampaknya berencana untuk mengambil tindakan militer terhadap negara tetangga Ukraina. AS pun memperingatkan Rusia terkait konsekuensi, jika bergerak maju dengan tindakan agresi.“Kami sangat prihatin dengan Rusia telah membuat rencana untuk tindakan agresif yang signifikan terhadap Ukraina. Rencana (yang) mencakup upaya untuk mengacaukan Ukraina dari dalam, serta operasi militer skala besar,” kata Blinken dalam konferensi pers di Riga, Latvia, setelah bertemu dengan para menteri luar negeri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).Baca: Rusia Tuduh Ukraina Kerahkan Separuh Pasukan Militernya ke Perbatasan Blinken mengatakan, “dalam beberapa pekan terakhir,” Rusia meningkatkan persiapan yang mencakup penempatan puluhan ribu tentara tambahan di dekat perbatasan, yang dibaginya dengan Ukraina.Blinken memperingatkan Kremlin, “kami akan merespons dengan tegas, termasuk dengan berbagai tindakan ekonomi berdampak tinggi yang telah kami hindari untuk digunakan di masa lalu.”Pernyataan Blinken pun datang tak lama setelah menteri luar negeri NATO menyatakan, solidaritas terhadap setiap agresi Rusia terhadap Ukraina. AS mengkonfirmasi rencana Blinken untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan rekan-rekannya dari kedua negara.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov akan berlangsung pada Kamis di Stockholm, Swedia.Perbincangan mereka akan berlangsung di sela-sela pertemuan tingkat menteri Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Kuleba pada Rabu pun mendesak, NATO untuk mengejar strategi tiga cabang.Strategi tersebut bertujuan untuk menghalangi Rusia, mencakup mempersiapkan sanksi ekonomi dan meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Baik Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir diketahui menuduh pihak lain mengerahkan pasukan di daerah di sepanjang perbatasan bersama mereka.Pada 2014, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina dan telah mendukung pejuang separatis di Ukraina Timur. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada anggota parlemen pada Rabu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dengan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas Ukraina adalah melalui negosiasi langsung dengan pemerintah Rusia.“Kita harus mengatakan yang sebenarnya bahwa kita tidak akan dapat menghentikan perang tanpa negosiasi langsung dengan Rusia,” kata Zelenskiy.Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan pada Selasa, militernya mungkin akan dipaksa untuk merespons, jika perluasan infrastruktur militer Ukraina oleh NATO melewati “garis merah.”Diplomat tinggi AS untuk urusan Eropa, Karen Donfried mengatakan kepada wartawan dalam sebuah konferensi telepon pekan lalu, saat berada di Stockholm, Blinken juga akan membahas situasi di Belarusia.Uni Eropa (UE) menuduh Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko telah membujuk ribuan migran, terutama dari Timur Tengah untuk melakukan perjalanan ke Belarusia. Selain itu, mereka mencoba menyeberang ke Latvia, Lituania, dan Polandia guna mengacaukan sejumlah negara tersebut.UE menyatakan, Lukashenko membalas sanksi yang dijatuhkan terhadap pemerintahnya. Blinken mengatakan pada Selasa, AS dalam koordinasi dengan UE tengah mempersiapkan sanksi tambahan terhadap Belarusia. Apa yang disebutnya “serangan berkelanjutan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, norma-norma internasional.”Menanggapi pertanyaan dari VOA, Blinken mengatakan, ia dan Menteri Luar Negeri Latvia, Edgars Rinkevics berfokus “pada tindakan yang sayangnya telah diambil Belarusia baik dalam hal menindas rakyatnya sendiri dan aspirasi demokrasi mereka, serta menggunakan migrasi sebagai senjata untuk mencoba untuk menabur perpecahan dan destabilisasi di Eropa.”“Kami berkoordinasi erat dengan UE untuk mempersiapkan semua sanksi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” jelas Blinken kepada wartawan.