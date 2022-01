Wakili CEIRPP di Debat PBB, Indonesia Ingatkan Kembali Situasi Kritis Palestina

“Kami mengingatkan DK PBB mengenai situasi kritis di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan menyoroti perlunya penyelesaian yang cepat dan adil atas masalah Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Nasir yang berbicara atas nama Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), dikutip dari pernyataan yang diterima Medcom.id, Kamis 20 Januari 2022.



Indonesia sendiri mengungkapkan pentingnya untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina. Termasuk juga memastikan penerapan penyelesaian yang berbasis pada Solusi Dua Negara yang sesuai dengan parameter internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong diluncurkan kembali proses perdamaian di bawah naungan Kuartet. Kuartet ini terdiri dari PBB, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Rusia.



Pada pernyataannya, Dubes Arrmanatha memaparkan bahwa pada 7 Desember, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menjelaskan kepada CEIRPP tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina. Bachelet menggambarkannya sebagai ‘bencana’ dengan pelanggaran berat – termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang termasuk anak-anak, pembatasan kebebasan dan diskriminasi yang mempengaruhi jutaan orang Palestina.



Sementra pada 10 November, pakar hak asasi manusia PBB menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya insiden kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di teritori yang diduduki/OPT. Termasuk juga meningkatnya ketegangan terkait dengan perluasan pemukiman ilegal Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, yang mengancam kedekatan dan kelangsungan hidup negara Palestina.



“CEIRPP tetap prihatin dengan peningkatan jumlah korban luka dan kematian, dengan enam warga Palestina dilaporkan tewas dan 1.138 lainnya terluka antara 19 Oktober 2021 dan 14 Januari 2022. Kami melaporkan bahwa aturan baru keterlibatan Pasukan Keamanan Israel terkait penggunaan peluru tajam di Tepi Barat dapat menyebabkan lebih banyak cedera dan kematian di antara warga sipil Palestina yang sangat mengganggu,” tegasnya.



Kasus yang teranyar dialami oleh keluarga Palestina yang menghadapi pengusiran dari rumah yang telah mereka tinggali selama beberapa dekade dan lintas generasi di lingkungan Sheikh Jarrah dan Silwan di Yerusalem Timur yang diduduki. Menurut OCHA, sejak Oktober 2021, 232 rumah dan bangunan milik Palestina telah dihancurkan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, menggusur 283 orang dan mempengaruhi 5.329 wanita, anak-anak dan pria.



Perekonomian memburuk

Situasi ekonomi di Negara Palestina juga tetap menjadi perhatian serius. Pada November 2021, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah menyoroti urgensi untuk mengatasi krisis ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan yang dihadapi oleh Otoritas Palestina dan rakyat Palestina.



Untuk alasan ini, Dubes Arrmanatha menyebutkan, CEIRPP mendukung Rencana Tanggap Kemanusiaan senilai USD510 juta yang diluncurkan oleh Koordinator Kemanusiaan untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Lynn Hastings, untuk mendukung 1,6 juta orang yang paling rentan di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, selama tahun 2022 .



Pada Pertemuan Komisi Penasihat November 2021, Komisaris Jenderal The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Philippe Lazzarini juga menyoroti penurunan sumber daya yang tersedia sejak 2013 meskipun kebutuhan kemanusiaan para pengungsi Palestina terus meningkat.



Kembalinya Amerika Serikat sebagai mitra dan donor yang disambut baik oleh Badan, bagaimanapun, telah diimbangi oleh pengurangan dana dari donor besar lainnya dan tidak adanya sumber pendanaan baru. Komite mengulangi seruannya kepada masyarakat internasional untuk memastikan pendanaan yang cukup dan dapat diandalkan bagi Badan untuk memberikan layanan penting kepada lebih dari 5,8 juta pengungsi Palestina dan untuk mempertahankan kontribusi vitalnya bagi stabilitas regional.



“Warga Palestina yang tinggal di Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi yang mendesak yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan yang bermartabat dan masa depan yang berkelanjutan. Kebutuhan tetap akut menyusul eskalasi mematikan di Jalur Gaza Mei lalu ketika ratusan keluarga tetap mengungsi dan ribuan rumah dan bangunan memerlukan rekonstruksi dan perbaikan,” imbuhnya mantan Dubes RI untuk Prancis itu.



“Saya tegaskan kembali, bagaimanapun, bahwa Gaza membutuhkan tidak hanya dukungan ekonomi untuk rekonstruksi tetapi pencabutan lengkap blokade ilegal Israel, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1860 (2009), dan kembalinya Pemerintah Palestina yang sah ke Gaza. Gaza tetap menjadi bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 dan harus menjadi bagian dari Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Dubes Arrmanatha.



“Pada akhirnya, sebanyak kami setuju dengan kebutuhan untuk fokus pada peningkatan mata pencaharian warga Palestina, Komite percaya bahwa ini tidak dapat benar-benar terjadi tanpa cakrawala politik yang memastikan keadilan dan hak. Ini termasuk penentuan nasib sendiri, bagi rakyat Palestina, akhir definitif dari pendudukan dan pencapaian kemerdekaan negara Palestina,” pungkasnya.

