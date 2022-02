AS Tuduh Rusia Buat Video Perang Palsu Membenarkan Invasi ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menuduh Rusia merencanakan propaganda sebagai pembenaran invasi ke Ukraina . Propaganda yang dimaksud bisa dilakukan melalui video seperti perang palsu.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa intelijen baru saja dideklasifikasi dan dipresentasikan kepada korps pers dengan harapan bahwa publikasinya akan menghalangi Rusia untuk menindaklanjuti operasi palsu yang direncanakan."Amerika Serikat memiliki informasi bahwa Rusia berencana untuk melakukan serangan palsu oleh militer Ukraina atau pasukan intelijen, sebagai dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina," kata Price dalam briefing Kamis kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat 4 Februari 2022."Salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan oleh Rusia dan yang kami publikasikan hari ini melibatkan produksi video propaganda. Sebuah video dengan adegan grafis ledakan palsu, yang menggambarkan mayat, aktor krisis yang berpura-pura menjadi pelayat dan gambar lokasi yang hancur atau peralatan militer, sepenuhnya dibuat oleh intelijen Rusia,” imbuhnya.Price mengatakan bahwa kampanye disinformasi seperti ini adalah taktik favorit Moskow. Dia menuduh Rusia sedang mengerjakan sebuah video, bukan memproduksinya.Berita tentang kemungkinan operasi bendera palsu oleh Rusia muncul setelah berbulan-bulan meningkatnya ketegangan di perbatasan timur Ukraina.Minggu ini, Gedung Putih mengizinkan relokasi sementara sekitar 3.000 tentara lebih dekat ke Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan kekuatan militer besar di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina AS sudah memiliki sekitar 60.000 tentara yang berbasis di Eropa, tetapi Rusia telah menempatkan sekitar 127.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina, kata mantan Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Zagorodnyuk kepada NPR bulan lalu.Berbicara kepada wartawan padaKamis, Price mengatakan bahwa serangan palsu adalah salah satu dari sejumlah taktik potensial yang telah diungkap AS tentang strategi Ukraina Rusia."Produksi video propaganda ini adalah salah satu dari sejumlah opsi yang dikembangkan pemerintah Rusia sebagai dalih palsu untuk memulai dan berpotensi membenarkan agresi militer terhadap Ukraina," tuduh Price.“Kami tidak tahu apakah Rusia akan menggunakan ini atau opsi lain dalam beberapa hari mendatang. Kami mempublikasikannya sekarang, bagaimanapun, untuk mengungkapkan sejauh mana tindakan destabilisasi Rusia terhadap Ukraina dan untuk mencegah Rusia melanjutkan kampanye berbahaya ini dan akhirnya meluncurkan serangan militer,” imbuhnya.Price tidak menjelaskan bukti apa yang dimiliki AS untuk mendukung tuduhannya terhadap Rusia, dan penggunaan istilah-istilah seperti "bendera palsu" dan "aktor krisis”, membuat marah beberapa pers. Mereka pun yang menekan pemerintah untuk memberikan bukti klaimnya.Khususnya, reporter Associated Press Matt Lee menekan Price beberapa kali, menanyakan bukti apa yang dimiliki AS untuk mendukung klaimnya. Publik Amerika, kata Lee, seharusnya tidak diharapkan untuk bergantung pada kata-kata pemerintah yang tidak memiliki bukti material."Jika Anda meragukan kredibilitas pemerintah AS, pemerintah Inggris, pemerintah lain dan ingin, Anda tahu, menemukan hiburan dalam informasi yang dikeluarkan Rusia, itu yang harus Anda lakukan,” jawab Price.Price mengatakan bahwa itu adalah prosedur standar Kementerian Luar Negeri untuk melindungi sumber dan metode intelijen yang sensitif dan bahwa departemen itu mendeklasifikasi informasi "hanya jika kami yakin dengan informasi itu."