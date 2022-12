Pangeran William dan Presiden Biden Bahas Perubahan Iklim di Boston

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Boston: Pangeran William dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu di tepi laut Boston pada Jumat, 2 Desember. Kedatangan Pangeran William ke AS ini merupakan bagian dari kunjungan tiga hari bangsawan Inggris yang mencoba memusatkan perhatian pada penanganan isu lingkungan.William dan istrinya, Kate, berusaha menyoroti perubahan iklim dan isu-isu lain dalam kunjungan ke Boston. Ini merupakan perjalanan luar negeri pertama mereka sejak mengambil gelar Pangeran dan Putri Wales setelah kematian Ratu Elizabeth II di bulan September.Namun, di tengah kunjungan mereka ke AS, Netflix Inc merilis trailer untuk serial dokumenter yang akan datang tentang adik William, Pangeran Harry, dan istrinya yang berkebangsaan Amerika, Meghan Markle. Trailer ini menghidupkan kembali pembicaraan tentang keretakan dalam keluarga Kerajaan Inggris.Pada Jumat sore, William tersenyum saat bertemu Joe Biden di luar ruangan dalam cuaca dingin di sepanjang tepi laut Boston. Kedua pria berjalan-jalan sebentar, sebelum menggelar pertemuan pribadi di Perpustakaan dan Museum Kepresidenan John F. Kennedy.Dikutip dari Al Arabiya News, Sabtu, 3 Desember 2022, kedua tokoh membahas "tujuan iklim bersama" dan "memprioritaskan masalah kesehatan mental," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan sebelum pertemuan.Masih di hari yang sama, William dan Kate akan menjadi pemenang penghargaan Earthshot Prize, sebuah penghargaan yang dibuat William untuk mengakui orang-orang yang bekerja dalam melawan dampak perubahan iklim. Penyanyi peraih Grammy, Billie Eilish, dan yang lainnya dijadwalkan tampil di upacara bertabur bintang itu."Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kita semua lakukan untuk membantu menempatkan dunia pada jalur menuju iklim yang stabil, di mana masyarakat, alam, dan lautan berkembang dalam harmoni," kata Pangeran William dalam sebuah opini yang diterbitkan The Huffington Post pada Jumat.Kate dan William terakhir mengunjungi AS pada tahun 2014, ketika mereka menjadi tamu Presiden Barack Obama di Gedung Putih.Perjalanan mereka saat ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Pangeran Harry dan Meghan tampaknya akan mencuri perhatian dalam upacara penghargaan di New York.Bagi banyak pers Inggris, Harry dan Meghan telah menjadi 'penjahat' kerajaan, meninggalkan tugas dengan tetap menggunakan status kerajaan mereka untuk menempa karier yang menguntungkan dan menghasilkan jutaan dolar, termasuk dari Netflix.Sebaliknya, William dan Kate biasanya digambarkan di media Inggris sebagai orang yang berbakti dan bersungguh-sungguh, mencerminkan gaya mendiang Ratu.Baca: Sah! Joe Biden Tandatangani RUU Perubahan Iklim dan Layanan Kesehatan Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id