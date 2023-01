Wah, Biden Ternyata Simpan Dokumen Rahasia Saat Jadi Wapres AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ternyata memiliki dokumen rahasia saat masih menjabat sebagai wakil presiden selama pemerintahan Barack Obama. Dokumen itu ditemukan di lembaga think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.Biden menjabat sebagai wapres dari 2009 hingga 2017. Dia menggunakan lembaga riset—yang terletak di Universitas Pennsylvania di Washington—tersebut sebagai ruang kantor dari pertengahan 2017 hingga awal kampanye presiden 2020.Pengacara Biden pertama kali mengidentifikasi materi rahasia ini ketika membersihkan ruang kantor pada 2 November 2022.Mereka sedang mengemas dokumen-dokumen dalam lemari terkunci untuk mengosongkan kantor Biden sebelum pemilu sela AS pada 8 November 2022. Pihaknya kemudian menyerahkan hampir sepuluh dokumen tersebut kepada Arsip Nasional AS (NARA).Kantor itu digunakan Biden sebagai bagian dari hubungannya dengan Universitas Pennsylvania, di mana dirinya merupakan profesor kehormatan di kampus itu pada 2017-2019.Seorang sumber yang mengetahui kasus ini mengatakan kepada CNN, Selasa, 10 Januari 2023, bahwa Jaksa Agung AS Merrick Garland telah meminta sejumlah jaksa di Chicago menyelidiki temuan tersebut.NARA bertugas menangani semua materi sensitif semacam itu. Tim pengacara Biden sedang berkoordinasi untuk memastikan setiap catatan pemerintahan Obama-Biden berada di NARA."Gedung Putih bekerja sama dengan Badan Arsip Nasional dan Kementerian Kehakiman mengenai penemuan dokumen pemerintahan Obama-Biden, termasuk sejumlah kecil dokumen dengan tanda rahasia," ucap Richard Sauber, Penasihat Khusus Biden."Dokumen tersebut ditemukan saat pengacara pribadi Presiden sedang mengemasi berkas yang disimpan di lemari terkunci untuk bersiap mengosongkan ruang kantor di Penn Biden Center di Washington, D.C," paparnya lagi.Sauber mengatakan Biden secara berkala menggunakan kantor itu sejak pertengahan 2017 hingga awal kampanye 2020.Meski begitu, hingga kini belum jelas dokumen-dokumen apa yang ditemukan itu. Kementerian Kehakiman juga tengah menyelidiki kasus serupa yang melibatkan mantan Presiden AS, Donald Trump.FBI menggeledah properti Trump, yakni Mar-a-Lago, pada 8 Agustus 2022. Pihaknya menemukan ribuan dokumen pemerintah yang disimpan Trump usai meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021.Trump seharusnya meninggalkan seluruh materi resmi di Gedung Putih pada akhir masa jabatan presiden. Seratus dokumen sensitif ini memiliki tanda rahasia, sedangkan beberapa lainnya sangat rahasia.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id