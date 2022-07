Biden dan Xi Akan Diskusikan Isu Taiwan Serta Persaingan Ekonomi AS-Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping , dijadwallkan berbicara via telepon pada Kamis besk, 27 Juli 2022. Pembicaraan dilakukan di tengah ketegangan terkait isu Taiwan dan di saat invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung.Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, persaingan ekonomi AS-Tiongkok juga akan menjadi fokus pembicaraan. Ini merupakan diskusi kelima antar Biden dan Xi.Diskusi terbaru akan berlangsung di tengah gesekan terbaru atas pulau Taiwan yang menjalankan pemerintahan sendiri. Secara spesifik mengenai isu ini, Tiongkok kesal atas rencana kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau tersebut."Semuanya akan didiskusikan, mulai dari ketegangan di Taiwan hingga perang di Ukraina, serta bagaimana kami mengelola persaingan antara kedua negara secara lebih baik dalam konteks bidang ekonomi," ucap Kirby mengenai topik yang akan dibahas."Ini adalah panggilan telepon yang telah dijadwalkan cukup lama, dan sudah ada agenda yang cukup kuat untuk dibahas kedua pemimpin," sambungnya, dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 27 Juli 2022.AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi terikat secara hukum untuk membantu pulau itu dalam mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Gedung Putih menegaskan kembali bahwa sikap AS terkait isu Taiwan tidak berubah di tengah rencana kunjungan Pelosi.Kirby mengatakan karena Pelosi berada di garis suksesi kepresidenan AS, maka urusan perjalanan luar negerinya merupakan bagian dari keamanan nasional. Ia mengatakan keputusan final kunjungan ke Taiwan berada di tangan Pelosi.Baca: Tiongkok Menentang Keras Rencana Kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan