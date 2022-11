Harga Rumah, Faktor Penentu Kemenangan Republik vs Demokrat di Arizona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Phoenix: Pemilu paruh waktu atau Midterm Election Amerika Serikat (AS) tinggal menunggu waktu. Salah satu wilayah yang diperebutkan suaranya adalah Arizona atau disebut battleground.Kenaikan jumlah populasi dan pemilih yang belum menentukan pilihan atau swing voters, menjadi salah satu faktor Arizona menjadi wilayah yang diperebutkan.Banyaknya pemilih yang belum memberikan pilihan dikarenakan mereka melihat calon yang lebih memahami kebutuhan para warga di sana. Di Arizona, ekonomi menjadi salah satu faktor penentu.Di negara bagian AS ini, perumahan menjadi masalah besar yang memainkan peran pemilihan saat ini. Direktur untuk Pusat Ekonomi dan Bisnis di The Eller College of Management, George W. Hammond mengatakan, keterjangkauan harga rumah menjadi masalah besar."Pendapatan per kapita di Arizona memang meningkat, namun tidak dalam kecepatan yang sama dengan naiknya harga rumah. Jadi keterjangkauan perumahan menjadi salah satu masalah utama di sini," kata Hammond saat ditemui di Arizona, Amerika Serikat, Kamis, 3 November 2022.Menurutnya keterjangkauan perumahan menjadi kunci bagi kampanye di Arizona. "Karena Arizona secara historis menarik migran dari seluruh AS," ungkapnya.Ia mengungkapkan alasan banyak orang pindah ke Arizona karena sebelumnya, negara bagian ini memiliki harga rumah yang relatif terjangkau. Namun, pertumbuhan ekonomi di sana sangat lambat sehingga bagi orang Arizona, harga perumahan saat ini semakin mahal.Jika dibandingkan dengan Carolina, sebagai negara bagian terbesar di Amerika Serikat (AS). Populasi di sana menurun karena faktor persaingan ini."Biaya hidup mereka sangat tinggi, keterjangkauan perumahan menjadi sangat rendah," sambung Hammond.Midterm election menjadi pertarungan terkini dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Pemilu paruh waktu ini menjadi perburuan dari kedua partai untuk menguasai kursi Kongres.Adapun untuk kandidat Senator dari wilayah Arizona adalah Senator dari Partai Demokrat, Mark Kelly dan kandidat Partai Republik, Blake Masters. Sedangkan untuk pertarungan gubernur, kandidatnya adalah Karl Lake dari Partai Republik melawan Katie Hobbs dari Demokrat.