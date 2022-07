ASEAN Family and Sports Day, Akrabkan Masyarakat ASEAN di Peru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lima: Sebanyak 38 orang yang terdiri dari duta besar, diplomat, pejabat Kementerian Luar Negeri Peru beserta keluarga menghadiri " ASEAN Family and Sports Day" yang diadakan oleh ASEAN Committee in Lima (ACL) pada Sabtu, 2 Juli. ACL terdiri dari tiga kedutaan besar negara anggota ASEAN di Peru, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand.Selain tiga duta besar negara anggota ASEAN, turut hadir antara lain Duta Besar Republik Korea, Duta Besar Turki, Duta Besar Australia, Direktur Jenderal Asia dan Oceania - Kementerian Luar Negeri Peru (Duta Besar Fernando Quiros Campos), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi - Kementerian Luar Negeri Peru (Duta Besar Maria Eugenia Echevarria).Dubes Thailand selaku Ketua ACL, Sorayut Chasombat maupun Duta Besar RI untuk Peru merangkap Bolivia , Marina Estella Anwar Bey menyampaikan bahwa ASEAN Family and Sports Day dimaksudkan selain sebagai ajang untuk lebih mempererat hubungan baik diantara diplomat dan keluarga sesama negara anggota ASEAN, juga untuk lebih mengenalkan citra positif ASEAN kepada negara tuan rumah, serta perwakilan negara - negara sahabat di Peru.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Selasa, 5 Juli 2022, kegiatan ASEAN Family and Sports Day diawali dengan senam aerobik yang dilanjutkan dengan senam zumba dan kemudian dengan tari poco poco. Pertandingan tenis meja, darts, permainan kursi musik dan lain-lain menjadi permainan yang diperlombakan kali ini.Tidak ketinggalan, makanan dari tiga negara anggota ASEAN, yaitu: Nasi Goreng, Soto Mie, Siomay, Pad Thai Udang, Ketan Manis dengan topping mangga dan Roti Jala juga disajikan bersama Kopi Indonesia.Kegiatan ASEAN Family and Sports Day diadakan setiap tahun oleh ACL yang dibentuk pada tahun 2012, merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang bertujuan untuk lebih mempererat hubungan sesama negara anggota ASEAN, juga sebagai salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada mitra kerja dan masyarakat Peru, mengingat pada tanggal 8 Agustus 2022 ASEAN akan memperingati hari jadinya ke-55 tahun.ASEAN Family and Sports Day kali ini adalah untuk yang kedua kalinya bagi Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan dalam dua tahun terakhir.Baca: Promosi Budaya dan Kuliner Indonesia Pukau Masyarakat Peru