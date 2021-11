Kamar Dagang Bolivia Sepakati Komitmen Jaringan Bisnis dengan Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?La Paz: Duta Besar Indonesia untuk Peru dan Bolivia, Marina Estella Anwar Bey , mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Kamar Dagang Nasional Bolivia (Camara Nacional de Comercio – Bolivia). Ucapan disampaikan Dubes Marina dalam acara penandatanganan Letter of Intent on the Establishment of Indonesia – Latin America and the Caribbean Business Network oleh Presiden CNC, Rolando Kempff, pada 9 November 2021 di La Paz, Bolivia."Penandatanganan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pengusaha Bolivia dan Indonesia untuk saling mempromosikan peluang dagang, investasi dan pariwisata di kedua negara," ungkap Duta Besar Marina Estella, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Senin, 15 November 2021.Ia menambahkan, penandatanganan ini juga merupakan komitmen yang telah disampaikan Presiden CNC dalam acara Forum Bisnis INALAC di Jakarta pada Oktober lalu.Baca: Transaksi Bisnis Forum Indonesia-Amerika Latin Tembus Rp1,23 Triliun Presiden CNC menegaskan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjalin kerja sama dengan Indonesia, termasuk menjadi bagian Business Network tersebut. Hal ini karena para pengusaha Bolivia berpandangan bahwa banyak peluang bisnis di berbagai sektor yang dapat dikembangkan ke depannya, terutama sektor pertanian.Ke depannya, pihak CNC dan para anggota berminat untuk dapat mengunjungi Indonesia dan melihat peluang investasi di sana.CNC Bolivia merupakan kamar dagang nasional di Bolivia yang berfungsi sebagai lembaga bisnis swasta nirlaba berfungsi untuk mempromosikan pengembangan bisnis sektor perdagangan dan jasa di Bolivia.KBRI Lima menjalin hubungan baik dengan CNC sejak tahun 2019 dalam rangka mempromosikan Forum Bisnis INALAC dan Trade Expo Indonesia di Bolivia.