Partai Republik Nominasikan Sekutu Dekat Trump sebagai Ketua DPR AS

Sekutu Dekat Trump

(WIL)

Washington: Partai Republik menominasikan Jim Jordan sebagai calon baru mereka untuk menduduki posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS). Nama Jordan menjadi yang teratas dalam pemungutan suara internal Republik pada hari Jumat kemarin.Terpilihnya Jordan, salah satu sekutu dekat eks presiden Donald Trump, dapat membuat kelompok sayap kanan Republik kembali berkuasa di DPR AS. Gelombang besar pendukung terkemuka, termasuk Sean Hannity dari Fox News, secara terbuka menekan anggota parlemen untuk memilih Jordan sebagai ketua DPR setelah tersingkirnya Kevin McCarthy Jordan, politikus dari Ohio, sekarang akan mencoba menyatukan rekan-rekannya dari mayoritas Republik yang terpecah di DPR AS menjelang pemungutan suara publik yang kemungkinan berlangsung pekan depan. Partai Republik terbagi 124-81 dalam pemungutan suara internal pada hari Jumat kemarin."Saya pikir Jordan akan melakukan pekerjaannya dengan baik," kata McCarthy menjelang pemungutan suara. "Kita harus mengembalikan semua ini ke jalurnya," sambung dia, mengutip dari laman Hindustan Times, Sabtu, 14 Oktober 2023.Jajaran anggota DPR AS dari Partai Republik berseteru mengenai siapa yang harus mereka pilih untuk menggantikan McCarthy, politikus yang digulingkan dari posisi ketua oleh segelintir kelompok garis keras partai. Kebuntuan antar faksi Republik, yang kini memasuki minggu kedua, telah membuat DPR AS kacau balau.Perhatian kini beralih ke Jordan, ketua Komite Kehakiman dan pendiri Kaukus Kebebasan sayap kanan, setelah Pemimpin Mayoritas Steve Scalise tiba-tiba mengakhiri pencalonannya sebagai ketua DPR AS. Namun tidak semua anggota Partai Republik ingin melihat Jordan duduk di posisi ketua.Jordan dikenal karena kedekatannya dengan Trump, terutama ketika mantan presiden itu berupaya membatalkan hasil pemilu AS tahun 2020, yang berujung pada serangan massa pendukung terhadap Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.Kenaikan jabatan Jordan akan melengkapi pergeseran partai sayap kanan, dan meningkatkan pembelaannya terhadap Trump dalam empat kasus hukum terpisah, termasuk kecurangan pemilu tahun 2020. Selama proses pemakzulan Trump atas serangan 6 Januari, Jordan adalah pembela utama Trump di Kongres. Trump menganugerahinya Medal of Freedom beberapa hari kemudian.