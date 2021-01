Harapan RI Bagi AS untuk Dunia Dibawah Kepemimpinan Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yakin hubungan RI- Amerika Serikat akan semakin membaik di bawah kepemimpinan baru Presiden Joe Biden . Ia menuturkan ada tiga hal yang diharapkan dari AS untuk menciptakan dunia yang lebih baik."Pertama, komitmen AS dalam upaya mitigasi pandemi melalui kerja sama multilateral," ucap Retno dalam jumpa pers, Kamis, 21 Januari 2021.Ia mengatakan semua negara di dunia diharapkan menjadi bagian dari solusi. Namun, surutnya multilateralisme memunculkan tindakan unilateralisme yang sangat merugikan negara lain, terutama negara berkembang."Indonesia mengharapkan kepemimpinan AS untuk memperkuat multilateralisme, termasuk menjadikan PBB lebih responsif dan efektif dan memperkuat WHO ditengah tantangan pandemi yang luar biasa ini," serunya.Kedua, komitmen AS terhadap pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di dunia dan kawasan. Menurut Retno, Indonesia mengharapman AS dapat menjadi motor terciptanya dunia yang lebih aman, damai, dan stabil.Retno mengatakan penyelesaian konflik secara damai harus senantiasa dikedepankan."Indonesia mengharapkan kontribusi positif Amerika terhadap penyelesaian isu Palestina-Israel yang berkeadilan sesuai dengan berbagai Resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakati termasuk Solusi Dua Negara," imbuh Retno.Ia menambahkan Indonesia siap bekerja sama dengan AS untuk mendukung proaes perdamaian dan inklusif di Afghanistan. Ini termasuk berlanjutnya peran Perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan di Afghanistan.Di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, Indonesia mengharapkan AS meningkatkan kemitraan strategis dengan ASEAN dan memperkuat sentralitas ASEAN. Kawasan ini, kata Retno, termasuk Laut China Selatan, akan tetap stabil dan damai jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982."Kemitraan yang kuat juga diharapkan dalam pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang bersifat terbuka dan mengedepankan dialog serta kerjasama," imbuhnyaHarapan ketiga yaitu, pembangunan tatanan ekonomi dunia yang kokoh dan berkelanjutan. Tantangan pemulihan ekonomi paska pandemi menjadi tantangan semua negara dunia."Kepemimpinan AS sangat diharapkan dalam upaya pemulihan ekonomi dunia. Indonesia mengharapkan Amerika dapat menjadi bagian dari upaya mendorong sistem perdagangan dunia yang terbuka, berkeadilan dan saling menguntungkan," ungkapnya.Indonesia, imbuh Retno, juga mengharapkan perhatian AS terhadap ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan akan semakin besar di bawah pemerintahan baru AS ini termasuk komitmen AS dalam pemenuhan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.(WAH)