Pria Tikam 4 Orang Hingga Tewas di New York, Pelaku Ditembak Polisi

Advertisement

(WIL)

New York: Seorang pria membunuh empat anggota keluarganya menggunakan pisau daging termasuk dua anak, di sebuah rumah di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu, 3 Desember 2023. Polisi menembak mati pria tersebut.Kepolisian Kota New York mengatakan bahwa seorang gadis menelepon untuk melaporkan suatu kejadian di lingkungan Far Rockaway, Queens. Ia mengatakan telah terjadi pembunuhan keluarga."Sepupunya membunuh anggota keluarganya,” kata gadis tersebut, seperti dilansir dari Channel News Asia pada Senin, 4 Desember 2023.Polisi mengatakan tersangka merupakan seorang pria berusia 38 tahun. Pada saat kejadian, ia menikam dua petugas polisi. Salah satu petugas kemudian menembaknya hingga tewas.Pihak berwajib juga menyebut tersangka pernah ditangkap atas insiden kekerasan dalam rumah tangga. Dua petugas yang terluka dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan akan pulih.Empat orang yang ditikam hingga tewas termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, anak perempuan 11 tahun, wanita berusia 44 tahun, dan pria berusia 30-an tahun. Anak berusia 11 tahun ditemukan di depan rumah, sementara tiga lainnya ditemukan di kamar tidur.Korban lainnya yaitu seorang wanita berusia 61 tahun yang ditikam dan berada di rumah sakit dalam kondisi kritis.Tersangka juga membakar sebuah sofa di ruang tamu rumah tersebut, memaksa petugas untuk menunggu kedatangan pemadam kebakaran sebelum bisa memasuki lokasi kejadian.Baca juga: Tanpa Ada Provokasi, Perempuan AS Tiba-Tiba Tikam Mahasiswi Asia di Indiana