WHO Duga Varian Mu dapat Melawan Vaksin

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) tengah memantau varian baru covid-19 B.1.621 atau yang disebut dengan Mu. Dari laporan WHO, varian ini menunjukkan tanda-tanda kemungkinan resistensi (melawan) terhadap vaksin.Strain virus ini ditemukan pertama kali di Kolombia pada Januari 2021. "Sejak itu, ada laporan sporadis mengenai kasus dan wabah di Amerika Selatan dan Eropa," ujar WHO, dikutip dari UN News, Kamis, 2 September 2021.WHO mengatakan, varian ini ditemukan 39 persen di Kolombia dan 13 persen di Ekuador."Laporan tentang prevalensi varian harus ditafsirkan dengan pertimbangan mengingat kapasitas pengurutan yang rendah di sebagian besar negara," imbuh mereka.Mu merupakan varian kelima yang menarik untuk dipantau WHO sejak Maret. Varian ini memiliki sejumlah mutasi yang menunjukkan bisa lebih tahan terhadap vaksin.Namun, WHO menekankan, penelitian lebih lanjut akan diperlukan untuk mengkonfirmasi hal tersebut."Data awal menunjukkan penurunan efektivitas vaksin mirip dengan yang terlihat untuk varian Beta. Epidemiologi varian Mu di Amerika Serikat, terutama dengan co-sirkulasi varian Delta," lanjut mereka.Pada 29 Agustus, lebih dari 4.500 sekuens, sekuens genom, sampel analisis virus yang diambil dari pasien dengan varian Mu dalam empat pekan terakhir. Urutan digunakan untuk melacak bagaimana strain ini bergerak melalui populasi.Sebanyak 2.065 kasus Mu ditemukan di AS, 852 di Kolombia, 357 di Meksiko, dan 473 di Spanyol. Namun, angka ini akan dipengaruhi oleh kapasitas pengurutan, pengawasan, dan jumlah kasus di suatu daerah.(FJR)