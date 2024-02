Direktur FBI Tuduh Peretas Tiongkok Targetkan Infrastruktur AS

Advertisement

Bisa jadi tindakan perang

Washington: Peretas Tiongkok menargetkan infrastruktur sipil Amerika Serikat (AS), termasuk jaringan listrik, instalasi pengolahan air, dan sistem transportasi, dan menunggu untuk “menimbulkan kekacauan” ketika diperintahkan oleh Beijing. Hal ini disampaikan Direktur FBI Christopher Wray mengatakan kepada Kongres pada Rabu 31 Januari 2024.“Tujuannya adalah untuk bersiap menghadapi serangan semuanya, di mana saja, sekaligus yang juga menutup rumah sakit, jaringan telepon seluler, dan lalu lintas udara untuk mengguncang dukungan publik terhadap tujuan strategis seperti pertahanan Taiwan jika terjadi invasi Tiongkok, dan lainnya,” kata Wray, seperti dikutip RFA, Kamis 1 Februari 2024.Wray mengatakan pada sidang House Select Committee mengenai Tiongkok bahwa meningkatnya risiko serangan yang meluas memerlukan perhatian lebih dari anggota parlemen dan masyarakat Amerika, mengingat risikonya.“Terlalu sedikit perhatian publik terhadap fakta bahwa peretas RRT menargetkan infrastruktur penting kita: instalasi pengolahan air, jaringan listrik, jaringan pipa minyak dan gas alam, sistem transportasi kita,” kata Wray.“Mendapatkan kendali atas infrastruktur semacam itu akan memungkinkan para peretas menimbulkan kekacauan dan menyebabkan kerugian nyata bagi warga Amerika,” kata Wray.Tetapi ini berlaku jika dan ketika Tiongkok memutuskan sudah waktunya untuk menyerangDia juga mengatakan Tiongkok secara khusus tidak hanya menargetkan infrastruktur militer atau pemerintah, dan bahwa “serangan ringan terhadap warga sipil adalah bagian dari rencana Tiongkok” jika terjadi konfrontasi dengan Amerika Serikat.“Saya tidak ingin mereka yang menonton hari ini berpikir kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, tapi saya ingin rakyat Amerika tahu bahwa kita tidak bisa tidur dalam bahaya ini,” tambah Wray.“Kita harus tetap waspada dan secara aktif bertahan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Beijing,” tegasnyaDirektur FBI mengatakan upaya tersebut sudah berjalan dengan baik, dengan pihak berwenang AS baru-baru ini menutup program Tiongkok yang dikenal sebagai “Volt Typhoon” yang berhasil menyusupi ribuan router internet yang digunakan oleh orang Amerika dan mengizinkan akses ke data mereka.Namun dia mengatakan diperlukan lebih banyak dana dari Kongres untuk “mempertahankan dan membangun kemajuan” yang diperoleh dalam melawan program peretasan yang sangat besar.“Untuk mengukur apa yang kita hadapi, RRT memiliki program peretasan yang lebih besar dibandingkan gabungan program peretasan setiap negara besar,” kata Wray.“Jika Anda mengambil semua agen siber dan analis intelijen FBI dan memfokuskan mereka secara eksklusif pada ancaman Tiongkok, jumlah peretas Tiongkok akan tetap melebihi jumlah personel siber FBI setidaknya 50 berbanding satu,” sebut Wray.“Saat kita duduk di sini, sementara pembahasan anggaran yang penting sedang berlangsung, saya ingin menekankan bahwa inilah saatnya untuk tetap waspada terhadap ancaman tersebut,” katanya.Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Jen Easterly mengatakan ancaman yang diajukan oleh Wray “tidak bersifat teoretis,” karena lembaganya telah “memberantas intrusi Tiongkok di berbagai sektor infrastruktur penting termasuk air penerbangan, energi, dan transportasi.”Dia mengatakan bahwa “doktrin militer Tiongkok berupaya untuk menimbulkan kepanikan masyarakat pada musuh mereka” dan bahwa setiap invasi di masa depan terhadap Taiwan kemungkinan besar akan dibarengi dengan serangan yang meluas terhadap infrastruktur penting AS untuk “menyulut kepanikan dan kekacauan masyarakat” dan menghancurkan “kehendak sipil” untuk membantu Taipei.“Krisis besar yang terjadi di belahan bumi lain dapat membahayakan kehidupan warga Amerika di dalam negeri, melalui terganggunya saluran pipa, terputusnya telekomunikasi, polusi pada fasilitas air, dan lumpuhnya moda transportasi kita,” kata Easterly.Peran teknologi canggih dalam konflik sudah menjadi fokus militer AS, dan Pentagon pada Rabu juga menambahkan lebih dari puluhan perusahaan teknologi Tiongkok ke dalam daftar perusahaan yang dikatakan berupaya untuk memajukan upaya modernisasi militer Beijing.Anggota Parlemen Raja Krishnamoorthi, seorang anggota Partai Demokrat dari Illinois yang merupakan anggota partainya di Komite Pemilihan DPR untuk Tiongkok mengatakan, dia yakin dunia mungkin perlu membiasakan diri dengan serangan peretasan yang didukung negara terhadap infrastruktur sipil sebagai bagian dari peperangan modern.Dia mencatat serangan siber Rusia baru-baru ini terhadap Ukraina memutus akses internet bagi “puluhan juta warga Ukraina” dan diikuti oleh serangan siber terhadap jaringan listrik Ukraina, yang menyebabkan ratusan ribu warga Ukraina tanpa aliran listrik di tengah musim dingin.“Saya hanya ingin mengirimkan pesan kepada siapa pun yang menaruh perhatian di sini, baik itu (Partai Komunis Tiongkok) atau siapa pun yang berniat memasukkan malware ke dalam infrastruktur penting kami: Pertama, kami akan mengembalikannya kepada Anda jika sudah diaktifkan. Kedua, hal itu bisa menjadi tindakan perang. Dan ketiga, kami akan merespons dengan tegas,” pungkas Krishnamoorthi.