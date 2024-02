Lebih Mudah Diprediksi, Putin Lebih Pilih Biden sebagai Presiden AS

(FJR)

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Rabu 14 Februari 2024 bahwa dia lebih memilih Joe Biden daripada Donald Trump . Tetapi Putin bersedia bekerja sama dengan Presiden AS mana pun.Putin ditanya oleh pewawancara Pavel Zarubin siapa yang “lebih baik bagi kita” di antara Biden, seorang Demokrat, dan Trump, seorang Republikan.Putin menjawab tanpa ragu-ragu: "Biden. Dia adalah orang yang lebih berpengalaman dan mudah ditebak, politisi jadul."Sambil sedikit tersenyum, dia menambahkan: "Tetapi kami akan bekerja sama dengan presiden AS mana pun yang dipercaya oleh rakyat Amerika."Ini adalah pertama kalinya Putin berkomentar secara terbuka mengenai Pemilihan Presiden AS tahun 2024 di mana Biden dan Trump diperkirakan akan saling berhadapan untuk kedua kalinya berturut-turut.Pada saat ketidakpastian politik tinggi di AS, dan hubungan kedua negara berada pada titik terendah selama lebih dari 60 tahun, komentarnya lebih cenderung dianggap sebagai kenakalan dibandingkan dianggap sekadar omong kosong belaka.Biden telah memimpin respons Barat terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, termasuk perluasan aliansi NATO, penerapan gelombang sanksi berturut-turut terhadap Moskow, dan penyediaan bantuan dan senjata senilai miliaran dolar ke Kyiv.Berdasarkan keengganan Trump untuk mengkritik Putin pada masa jabatan pertamanya dan komentar-komentarnya baru-baru ini – termasuk wawancara akhir pekan di mana ia mengatakan bahwa ia akan mendorong Rusia untuk menyerang anggota NATO yang gagal mengeluarkan dana yang cukup untuk pertahanan mereka sendiri – banyak pengkritiknya percaya bahwa ia akan menyerah. Perjalanan pemimpin Kremlin jauh lebih mudah.Putin membiarkan dirinya memberikan pendapat mengenai kedua kandidat tersebut, dan bahkan membahas masalah sensitif kesehatan mental Biden, meskipun ia mengatakan bahwa campur tangan dalam kampanye adalah tindakan yang salah.“Ketika saya bertemu Biden di Swiss –,benar, itu terjadi beberapa tahun, tiga tahun lalu,– orang-orang sudah mengatakan dia tidak sanggup melakukannya. Saya tidak melihat hal semacam itu,” kata Putin, seperti dikutip Channel News Asia.Saat tampil membela Biden, ia mengungkit sebuah episode yang mempermalukan pemimpin AS itu, ketika kepalanya terbentur saat keluar dari helikopter pada Juni tahun lalu."Yah, siapa di antara kita yang belum pernah membenturkan kepalanya ke suatu tempat?" kata Putin.Trump, katanya, "telah disebut sebagai politisi non-sistemik; ia memiliki pandangannya sendiri mengenai topik bagaimana Amerika Serikat harus mengembangkan hubungan dengan sekutu-sekutunya".Putin telah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri sejak tahun 1999, namun pada usia 71 tahun, ia satu dekade lebih muda dari Biden dan enam tahun lebih muda dari Trump.Dia dipastikan akan memenangkan masa jabatan enam tahun baru dalam pemilu bulan depan, dan dua kandidat yang menentang perang di Ukraina telah didiskualifikasi karena menunjukkan dokumen yang tidak valid.Pada tahun 2020, sebuah laporan oleh komite intelijen Senat AS menemukan bahwa Rusia telah mencoba mempengaruhi pemilihan presiden AS tahun 2016 untuk membantu Trump, yang mengalahkan Hillary Clinton.