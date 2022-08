Tiongkok Tegaskan Kunjungan Pelosi ke Taiwan Dapat Rusak Hubungan Bilateral

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dikabarkan hendak Taiwan pada hari Selasa ini, 2 Agustus 2022, berdasarkan keterangan tiga sumber.Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun menegaskan bahwa kunjungan semacam itu, jika memang terjadi, dapat merusak hubungan bilateral AS-Tiongkok.Sebelumnya, AS menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bisa diintimidasi Tiongkok terkait rencana kunjungan Pelosi ke Taiwan "Kunjungan semacam itu merupakan hal yang sangat berbahaya, sangat provokatif," kata Dubes Zhang, dikutip dari TRT World, Selasa, 2 Agustus 2022.Pernyataan disampaikan Dubes Zhang di saat Tiongkok memulai presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Agustus. "Jika kunjungan itu terjadi, maka dapat merusak hubungan antar Tiongkok dan Amerika Serikat," ungkapnya.Baca: Ketua DPR AS Dikabarkan Tetap Akan Kunjungi Taiwan Hari Ini Ia juga mengatakan bahwa kunjungan Pelosi tidak bisa dibandingkan dengan terakhir kalinya seorang ketua DPR AS mengunjungi Taiwan, ketika pulau itu diklaim Beijing di tahun 1997."Sebuah kesalahan di awal tidak lantas melegitimasi kesalahan berikitnya. Situasi di Taiwan telah berubah dengan adanya dukungan dari beberapa kekuatan eksternal," sebut Dubes Zhang."Kecenderungan Taiwan menuju kemerdekaan terus berkembang. Jika kami tidak bertindak tegas untuk menghentikannya, maka situasi dapat menjadi tak terkendali," sambungnya kepada awak media di New York.Senin kemarin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa rencana kunjungan ke Taiwan sepenuhnya merupakan keputusan Pelosi. Namun ia menyerukan Tiongkok untuk tidak meningkatkan ketegangan terkait hal tersebut."Jika sang ketua memutuskan mengunjungi (Taiwan) dan Tiongkok berusaha menciptakan semacam krisis atau meningkatkan ketegangan, maka itu sepenuhnya (adalah salah) Beijing," tutur Biden usai menghadiri konferensi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) di PBB.