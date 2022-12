Hakeem Jeffries, Kulit Hitam Pertama yang Pegang Posisi Tinggi di Kongres AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Hakeem Jeffries dengan suara bulat terpilih sebagai pemimpin tertinggi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan AS . Ini menjadikannya sebagai warga kulit hitam Amerika pertama yang memegang posisi tinggi di Kongres.Pemungutan suara oleh sesama anggota Partai Demokrat, Jeffries menandai kebangkitan generasi pemimpin yang lebih muda di majelis beranggotakan 435 orang. Itu terjadi setelah partai kehilangan kendali atas majelis rendah dan berakhirnya era Nancy Pelosi.Perwakilan Hakeem Jeffries berbicara kepada wartawan setelah dia dipilih oleh Demokrat DPR untuk menjadi pemimpin baru.Jeffries, warga New York (52), akan menjabat sebagai pemimpin DPR Demokrat untuk Kongres ke-118 yang diselenggarakan pada 3 Januari.Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan dia tidak terkejut bahwa Jeffries, sesama warga Brooklyn, dipilih.“Anda belajar bagaimana bekerja dengan semua jenis orang yang berbeda. Anda belajar bagaimana mempertahankan posisi Anda. Anda belajar untuk tidak tersinggung,” kata Schumer pada hari Rabu (waktu AS), yang dikutipan The Age, Kamis, 01 Desember 2022.“Mencontohkan semua sifat ini,"lanjutnya.Kedua pemimpin itu tinggal hanya berjauhan di lingkungan yang berdekatan.Jeffries secara resmi mengumumkan pencalonannya pada 18 November 2022, setelah satu dekade di DPR, berjanji untuk memimpin kaukus yang akan mengembalikan kekuasaan kepada anggota komite dan memberikan lebih banyak suara kepada anggota parlemen junior dalam membentuk undang-undang dan diberi penghargaan dengan posisi profil tinggi.“Komitmen kami adalah selalu mengulurkan tangan kemitraan kapan pun dan di mana pun memungkinkan, untuk menyelesaikan sesuatu bagi orang Amerika sehari-hari,” kata Jeffries, ketika ditanya bagaimana dia akan bekerja dengan Partai Republik.Juga terpilih sebagai bagian dari tim Jeffries adalah Katherine Clark, 59, dari Massachusetts, yang memenangkan pekerjaan Demokrat No. 2, sebuah jabatan yang dikenal sebagai cambuk. Pete Aguilar dari California, 43, dan anggota Kaukus Hispanik Kongres, terpilih untuk jabatan Jeffries sebagai ketua kaukus Demokrat saat ini.Juga terpilih sebagai bagian dari tim Jeffries adalah Katherine Clark (59) dari Massachusetts, yang memenangkan pekerjaan Demokrat No. 2 sebuah jabatan yang dikenal sebagai cambuk. Pete Aguilar dari California, 43, dan anggota Kaukus Hispanik Kongres, terpilih untuk jabatan Jeffries sebagai ketua kaukus Demokrat saat ini.Pemilihan mereka berarti bahwa untuk pertama kalinya di salah satu partai, peran tiga partai teratas dipegang oleh perempuan atau orang kulit berwarna.“Bersama-sama, generasi pemimpin baru ini mencerminkan semangat dan keragaman bangsa kita yang hebat dan mereka akan menghidupkan kembali kaukus kita dengan energi, ide, dan perspektif baru mereka,” kata Pelosi dalam sebuah pernyataan yang memberi selamat kepada ketiganya.Pergantian kepemimpinan untuk Demokrat terjadi karena Partai Republik bersiap untuk mengambil kendali mayoritas dengan selisih tipis DPR sebagai hasil dari pemilihan paruh waktu 8 November 2022.Partai Republik dan pemimpin mereka Kevin McCarthy, yang ingin menjadi pembicara berikutnya, telah memberi tahu Demokrat bahwa mereka akan mulai bekerja meluncurkan penyelidikan terhadap pejabat administrasi dan Presiden Joe Biden serta putranya Hunter.Sementara mereka menjadikan penanganan inflasi sebagai inti dari kampanye kongres 2022 mereka, sejak saat itu Partai Republik tidak banyak bicara tentang subjek itu.Tiga jabatan kepemimpinan DPR Demokrat telah dipegang selama dua dekade oleh Pelosi, 82, Pemimpin Mayoritas Steny Hoyer, 83, dan Majority Whip James Clyburn, 82.Mereka telah berada di bawah tekanan selama bertahun-tahun untuk memberi jalan kepada generasi muda. Momen untuk itu datang setelah Partai Republik memenangkan mayoritas, tetapi tanpa "gelombang merah" kemenangan yang mereka harapkan sebuah pergantian peristiwa yang mendukung Demokrat.Kesepakatan mereka untuk mundur berarti transisi kekuasaan yang mulus. Di luar pertemuan tertutup, wartawan bisa mendengar perayaan yang meriah."Hakeem Jeffries menghabiskan seperempat waktunya untuk memuji GOAT (terhebat sepanjang masa), Nancy Pelosi," kata Perwakilan Emanuel Cleaver kepada wartawan sesudahnya. (Mustafidhotul Ummah)Baca: Senat AS Loloskan RUU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis