Pangeran William dan Harry Beserta Istri Mereka Berkumpul di Istana Windsor

Windsor: Kakak beradik Pangeran William dan Pangeran Harry , beserta istri mereka Kate Middleton dan Meghan Markle, berkumpul untuk melihat karangan bunga untuk Ratu Elizabeth II di Istana Windsor pada Sabtu, 10 September 2022.Ini merupakan perjalanan keluar perdana William dan Kate dengan menyandang gelar Prince dan Princess of Wales. Sebelumnya, gelar itu dipegang ayah William dan Harry, Raja Charles III , dan istri pertamanya, Putri Diana.Pemandangan dua pasangan pangeran Inggris, meski mereka berbicara secara terpisah dan berjabat tangan dengan warga di sisi berbeda, kemungkinan akan memicu rumor telah terjadinya rekonsiliasi. Kedua pangeran sempat bersitegang usai Harry memutuskan untuk keluar dari keluarga Kerajaan Inggris dan pindah ke Amerika Serikat (AS).Dikutip dari The New Arab, seorang sumber kerajaan mengatakan kepada media Inggris bahwa Pangeran William "mengundang Duke dan Duchess (of Sussex -- Harry dan Meghan) untuk bergabung dengannya."Raja Charles juga telah menyampaikan ucapan hangat mengenai rasa cintanya kepada Pangeran Harry dan juga Meghan dalam pidato perdananya sebagai raja pada Jumat kemarin.William, Harry, Kate dan Meghan sempat dilabeli dengan sebutan "the fab four," dengan harapan mereka dapat memperlihatkan daya tarik monarki Inggris kepada generasi yang lebih muda.Namun hubungan antar dua pangeran memburuk usai Harry menikahi Meghan, seorang aktris AS berdarah campuran, di Windsor pada 2018. Satu tahun setelahnya, Harry, 37, mengakui bahwa hubungannya dengan William "berada di jalur berbeda."Sementara itu, Harry dan Meghan diketahui telah menjalani sebuah tur, dengan menghadiri acara amal di Inggris dan Jerman untuk veteran perang yang mengalami disabilitas. Namun begitu Ratu Elizabeth II meninggal, keduanya bertolak menuju Inggris.Kini, keduanya akan tetap berada di Inggris untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II di Westminster Abbey di London pada 19 September mendatang.Baca: Prosesi Pemakaman Ratu Elizabeth Akan Dilakukan Pada 19 September