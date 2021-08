Dialog Strategis Perdana, AS Puji Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjamu Menlu Retno Marsudi di Washington DC, Selasa, 3 Agustus 2021. Ini merupakan dialog strategis perdana kedua negara yang didasarkan pada keyakinan fundamental di bidang demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang didorong inovasi, dan aturan internasional berbasis hukum di Indo-Pasifik.Kedua menlu membahas beragam isu, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, keamanan maritim, hingga konflik di Myanmar."Menlu (Blinken) memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan menekankan pentingnya menyelesaikan krisis di Burma dan memulihkan jalur demokrasi di negara tersebut," ujar pernyataan Kemenlu AS yang diterima Medcom.id, Rabu, 4 Agustus 2021. Burma adalah nama lain dari Myanmar.Selain itu, Menlu Blinken juga menyambut baik Indonesia yang akan memegang presidensi G20; dukungan RI terhadap negosiasi perdamaian di Afghanistan; dan tekad menghadapi perubahan iklim.Memiliki kesamaan pandangan, kedua menlu berkomitmen bekerja sama dalam perang melawan pandemi Covid-19, mengatasi krisis iklim, meningkatkan volume perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi, menegakkan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, dan melanjutkan kolaborasi di bidang pencegahan kejahatan siber.Di bidang pandemi Covid-19, AS belum lama ini telah menyalurkan tambahan 3,5 juta dosis vaksin Moderna ke Indonesia, yang menjadikan totalnya melampaui 8 juta. AS juga menyalurkan bantuan finansial tambahan senilai lebih dari Rp433 miliar."Kami ingin terus mengembangkan kerja sama di Asia Tenggara, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan di seluruh dunia," sebut Kemenlu AS.Baca: Sejarah Baru, Indonesia-AS Lakukan Dialog Strategis Perdana Sebelum Dialog Strategis dimulai, kedua Menlu telah menyampaikan beberapa pesan kepada media. Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai negara demokrasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kemitraan strategis yang kokoh antara Indonesia dan AS akan menjadi aset bagi AS dalam meningkatkan keterlibatannya dengan Asia Tenggara dan Asia. AS juga merupakan salah satu mitra penting dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Menlu Retno juga mengharapkan dukungan AS bagi Presidensi Indonesia di G-20 tahun depan, untuk menciptakan pemulihan ekonomi dunia yang inklusif, hijau dan berkesinambungan.(WIL)