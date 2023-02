Mantan Presiden AS Jimmy Carter Jalani 'Sisa Waktu' di Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Georgia: Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter memilih untuk dirawat di rumah dalam menjalani "sisa waktunya" setelah meninggalkan perawatan medis di rumah sakit, ucap pernyataan yayasan Carter Center pada Sabtu, 18 Februari 2023."Setelah serangkaian rawat inap singkat di rumah sakit, mantan Presiden AS Jimmy Carter hari ini memutuskan menghabiskan sisa waktunya di rumah bersama keluarga dan dirawat di sana, alih-alih mengambil intervensi medis tambahan," ujar Carter Center."Beliau mendapat dukungan penuh dari keluarga dan tim medisnya. Keluarga Carter meminta privasi selama ini, dan berterima kasih atas perhatian yang ditunjukkan oleh banyak pengagumnya," lanjut organisasi itu, dikutip dari laman NTD.Bernama lengkap James Earl Carter, Jr., pria berusia 98 tahun itu mendirikan Carter Center, sebuah organisasi amal nirlaba di tahun 1982. Ia menjadi presiden ke-39 AS setelah mengalahkan mantan Presiden Gerald R. Ford pada 1976.Sebelum menjadi presiden, Carter sempat menduduki jabatan gubernur Georgia selama satu periode. Publik AS kurang mengenalnya saat itu.Penampilan Carter yang mengejutkan di kaukus Iowa menjadikan negara bagian kecil di Midwestern itu sebagai pusat politik kepresidenannya. Carter kemudian mengalahkan Ford dalam pemilu , sebagian besar dengan dukungan dari masyarakat Selatan, sebelum wilayah asalnya banyak beralih ke Partai Republik.Sebagai presiden, Carter menjabat satu periode sebelum akhirnya dikalahkan tokoh Republik ternama, Ronald Reagan, di tahun 1980.Pada Agustus 2015, Carter memiliki massa kanker kecil yang diangkat dari hatinya. Tahun berikutnya, Carter mengumumkan bahwa ia tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, karena obat percobaan telah menghilangkan tanda-tanda kanker.Sementara itu, kabar terbaru dari Carter Center mengenai kondisi terkini sang mantan presiden menuai pujian dan doa."Presiden Jimmy Carter telah menjalani kehidupan dengan karakter dan pelayanan luar biasa. Terese dan saya berharap ia nyaman dan damai di hari-hari mendatang, dan kami mengirimkan doa kami kepadanya dan kepada seluruh keluarga Carter," tulis Senator Bob Casey dalam sebuah unggahan di media sosial.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS Bill Pascrell, Jr. juga memuji Carter sebagai "model kebaikan, kemurahan hati, dan kesopanan."Baca juga: Jatuh di Rumah, Mantan Presiden AS Dirawat di Rumah Sakit