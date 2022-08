Tiongkok Peringatkan AS untuk Tidak Berlayar Melewati Selat Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Tiongkok memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak berlayar melewati Selat Taiwan, atau Beijing akan mengambil tindakan lebih lanjut. Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari ketegangan kedua negara terkait kunjungan delegasi Kongres AS ke Taiwan.Duta Besar Tiongkok untuk AS, Qin Qang, mengatakan bahwa negaranya memandang pelayaran oleh AS di Selat Taiwan sebagai bentuk eskalasi dari Washington. Tiongkok juga memandang hal semacam itu sebagai bentuk dukungan AS terhadap kelompok "separatis" di Taiwan.Peringatan disampaikan Qin setelah Senat Edward Markey, politikus Partai Demokrat dari Massachusetts, menyelesaikan lawatan ke Taiwan pada Selasa kemarin. Sebelum kunjungan Markey, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi sudah terlebih dahulu mengunjungi Taiwan."AS sudah terlalu banyak berbuat dan melampaui batas di kawasan ini," ujar Qin, dikutip dari Time, Rabu, 17 Agustus 2022."Saya menyerukan para kolega Amerika untuk menahan diri, tidak melakukan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan. Jika ada langkah apa pun yang merusak integritas wilayah serta kedaulatan Tiongkok, maka kami akan merespons. Tiongkok akan merespons," tegasnya.Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Washington akan menggelar transit maritim dan udara melalui Selat Taiwan. Pernyataan disampaikan usai Tiongkok merespons kunjungan Pelosi pada awal Agustus dengan latihan militer berskala besar di dekat Taiwan.Menurut data Bloomberg, Angkatan Laut AS telah melakukan sembilan pelayaran melalui Selat Taiwan dalam satu dekade terakhir, jauh lebih rendah dari versi Qin yang menyebutkan angkanya mencapai 100.Pelayaran terbaru AS di Selat Taiwan terjadi pada 19 Juli oleh kapal destroyer USS Benfold.Baca: Tiongkok Minta AS Berhenti Melangkah ke 'Arah yang Salah' Terkait Isu Taiwan