Trump Klaim Pemerintahan Biden akan Sukses Berkat Dirinya

Maryland: Donald Trump , presiden Amerika Serikat yang masa jabatannya akan berakhir pada Rabu ini, 20 Januari 2021, menyampaikan pidato terakhirnya usai meninggalkan Gedung Putih. Pidato disampaikan di tengah "seremoni pelepasan" di pangkalan militer Joint Base Andrews di Maryland.Dlansir dari laman Guardian, Trump mengatakan bahwa pemerintahan mendatang di AS akan sukses berkat dirinya. Trump hanya mengatakan pemerintahan mendatang tanpa menyebut nama presiden terpilih Joe Biden "Angka-angka luar biasa akan keluar di pemerintahan mendatang," ujar Trump, merujuk pada klaim bahwa dirinya telah berhasil membangun perekonomian terbesar sepanjang sejarah AS.Trump menegaskan dirinya akan terus mengawasi dan mendengar segala sepak terjang pemerintahan baru di AS. Menurutnya, pemerintahan AS selepas dirinya akan berjalan dengan penuh kesuksesan."Pemerintahan mendatang sudah memiliki fondasi untuk melakukan sesuatu yang spektakuler. Pemerintahan saya sudah berhasil menempatkan AS dalam posisi yang belum pernah dialami sebelumnya," ungkap Trump.Seremoni pelepasan Trump dimulai dengan hormat senjata dan performa band militer yang memainkan musik "Hail to the Chief."Trump sempat meminta istrinya, Melania, untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Setelah itu, Trump menyampaikan berbagai pencapaian yang diklaim dirinya telah berhasil dicapai pemerintahan AS dalam empat tahun terakhir.Pencapaian yang disebutkan Trump meliputi pembentukan Pasukan Luar Angkasa AS, pemangkasan pajak, dan lain-lain.Baca: Jelang Pelantikan Biden, Trump Sampaikan Pidato Perpisahan Di akhir kata, Trump mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir dalam seremoni pelepasan. "Kalian semua adalah orang-orang yang hebat, dan ini adalah negara yang sangat, sangat hebat," sebut Trump."Merupakan sebuah kebanggaan dapat menjadi presiden kalian semua," pungkasnya, yang dibalas dengan teriakan sekelompok orang, "terima kasih, Trump."Dari Joint Base Andrews, Trump bertolak menuju resor Mar-a-Lago di Florida. Beberapa anggota keluarga Trump seperti Ivanka dan Jared Kushner juga akan tinggal untuk sementara waktu di sana.(WIL)