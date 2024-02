Ditanya Soal AS akan Kerja Sama dengan Prabowo, Kirby: HAM Selalu Terdepan

(FJR)

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan, hak asasi manusia (HAM) adalah yang terdepan. Ia menyampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai kerja sama Indonesia-AS jika Prabowo Subianto resmi jadi presiden.“Pemerintahan Trump memberikan izin kepada Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 2020, dan mengundangnya ke AS karena kekhawatiran bahwa Jakarta mungkin terlalu dekat dengan Beijing. Saya ingin tahu apa pandangan pemerintahan Biden mengenai keseimbangan antara nilai-nilai hak asasi manusia Amerika dan kemanfaatan geopolitik?” tanya wartawan VOA, Patsy Widakuswara saat pembaruan pers di Gedung Putih.Kirby menjawab, "satu-satunya cara saya dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia, hak-hak sipil telah menjadi yang terdepan".“Dan ini merupakan fondasi utama kebijakan luar negeri Presiden Biden,” ucap Kirby, Kamis, 16 Februari 2024.Ia mengaku, "tidak ada percakapan yang Biden lakukan di mana pun dengan para pemimpin asing di mana dia tidak mengangkat isu dan kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan hak-hak sipil".“Itu tidak akan berubah,” tegasnya.Prabowo Subianto adalah mantan menantu eks Presiden Soeharto. Ia dituduh AS melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada akhir rezim Soeharto.Kementerian Luar Negeri AS bahkan menyebut Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai kepala pasukan elit Kopassus, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam US Department of State Country Report on Human Rights 1009-Indonesia.Ketika ia ingin mengunjungi AS pada tahun 2000 untuk menghadiri upacara kelulusan putranya di Boston, ia ditolak mendapatkan visa oleh pemerintahan Presiden Bill Clinton.Pada 2012, Prabowo mengungkapkan bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS. Baru pada Oktober 2020, pemerintahan Presiden Donald Trump mengundang Prabowo untuk mengunjungi AS sebagai menteri pertahanan.Saat ini, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden . Ia berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.Pasangan ini kini mendapat suara terbanyak, menurut proses hitung cepat. Diprediksi mereka akan menang dengan satu putaran.