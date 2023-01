Membanggakan! Anak Indonesia Ikut dalam Ajang Rose Parade 2023 di California

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pasadena: Menyambut tahun baru 2023, Parade Bunga di Pasadena atau Pasadena Rose Parade di Amerika Serikat (AS) kembali hadir menjadi ajang tahunan yang menampilkan kecantikan karangan bunga berjalan karya berbagai komunitas.Bertempat di sepanjang Colorado Boulevard hingga jantung kota tua Pasadena, merupakan Parade sekaligus turnamen bunga tahunan tertua dan sudah berusia 134 tahun. Kali ini, parade bunga mengambil tema ‘Turning the Corner’ yang memilki makna kesempatan baru di tahun yang baru.Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Ajang Parade Bunga di Pasadena tahun ini jatuh pada hari Senin, 2 Januari 2023. Hal ini mengacu pada tradisi acara ini, dimana Parade Bunga tidak pernah dilaksanakan pada Minggu. Menariknya, tahun ini ada lebih dari 30 karangan bunga dari berbagai komunitas dan institusi tampil dalam parade tahun ini, diantaranya City of Alhambra, Cal Poly University, NASCAR, AIDS Healthcare Foundation, San Diego Zoo Wildlife Alliance, Trader Joe's dan masih banyak lagi.Selain itu, ada lebih dari 20 penampilan marching bands yang berasal dari berbagai organisasi di dunia seperti Jepang, Panama, Mexico, China, Italia maupun organisasi lokal seperti LAUSD All District High School Honor Band, United States Marine Corps West Coast Composite Band, dan lainnya.Salah satu yang menarik perhatian juga adalah partisipasi anak Indonesia di ajang Parade Bunga di Pasadena tahun ini yang diwakili oleh Raditya Pratama Nugroho yang merupakan siswa kelas 11 Los Angeles High School. Keikutsertaan Raditya dalam barisan snare drum Los Angeles Marchin Band membuat bangga para penonton asal Indonesia yang memadati beberapa ruas jalan Colorado yang menjadi tempat parade.“Wah seru sekali bisa ikut ambil bagian di kegiatan ini, benar-benar dream comes true,” ungkap Raditya, dikutip dari situs Kemlu.go.id, Rabu 4 Januari 2023.Ditambahkan juga bahwa untuk memberikan penampilan yang terbaik dia rela menghabiskan waktu weekend untuk berlatih dan absen dari kegiatan bareng keluarga.Selain itu, turut hadir juga Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk yang datang secara khusus untuk menjajaki peluang kerja sama dalam kerangka Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2024 dan rencana keikutsertaan Indonesia pada Rose Bowl Parade 2024 mendatang.“Tournament of Roses di Pasadena menjadi ‘role model’ pelaksanaan TIFF. Oleh karena itu, Wali Kota Caroll berkeinginan agar TIFF dapat dikelolah secara profesional dan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat Kota Tomohon,” ujarnya. Konjen RI di Los Angeles , Saud P. Krisnawan di waktu terpisah menyampaikan rasa bangga dan senang atas keikutsertaan Raditya di kegiatan tersebut, dimana seluruh mata tertuju di kegiatan yang merupakan Hajatan prestisius nan spektakuler di negara Paman Sam dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional Amerika SerikatAjang parade bunga ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam menyambut perayaan tahun baru sejak tahun 1890. Acara ini merupakan acara pembuka sebelum pertandingan Rose Bowl atau Sepak Bola Amerika di tingkat college. Sebagai informasi, keikutsertaan delegasi Indonesia terakhir pada tahun 2012 dengan menampilkan karangan bunga Wonderful Indonesia.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id