Remaja 19 Tahun Jadi Terdakwa Penyerangan Polisi Malam Tahun Baru di New York

New York: Remaja 19 tahun menjadi terdakwa penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap polisi New York. Ia melakukan penyerangan pada Malam Tahun Baru di Manhattan, Amerika Serikat Tuduhan diajukan terhadap Trevor Bickford, yang menurut polisi menyerang tiga petugas di luar zona keamanan Times Square di mana puluhan ribu warga New York berkumpul pada Malam Tahun Baru.Penyerang memukul kepala dua petugas, tanpa menyebabkan cedera yang mengancam jiwa, sebelum petugas lain menggunakan senjata dinasnya untuk melukai bahunya.Bickford berasal dari Wells, sebuah kota pantai kecil di Maine, kata Departemen Kepolisian New York, tanpa memberikan rincian lebih lanjut."Bickford baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda radikalisasi Islam dan mungkin berusaha melakukan serangan bunuh diri," kata media AS, dilansir dari AFP, Selasa, 3 Januari 2023."Dia membawa buku harian di mana dia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Taliban Afghanistan dan mati sebagai martir," lapor CNN mengutip sumber anonim.FBI menanyainya pada pertengahan Desember setelah salah satu kerabatnya memperingatkan biro tentang pernyataan jihadisnya."Unit kontraintelijen FBI terlibat dalam penyelidikan," ujar Komisaris Polisi New York Keechant Sewell pada konferensi pers Minggu kemarin.Seorang tersangka yang memegang parang melukai tiga petugas Departemen Kepolisian New York (NYPD) di dekat Times Square selama perayaan Malam Tahun Baru di kota itu.Komisaris Polisi New York Keechant Sewell mengatakan pada konferensi pers Minggu pagi bahwa seorang pria berusia 19 tahun mendekati seorang petugas sekitar pukul 10.00 atau 11.00 malam.Dia mengatakan salah satu petugas menembakkan senjata mereka dan mengenai bahu pria itu. Polisi menemukan senjata di tempat kejadian.Sewell mengatakan para petugas dibawa ke rumah sakit setempat dan dalam kondisi stabil. Dia mengatakan tersangka juga sedang dirawat karena luka-lukanya di rumah sakit.Menurut Sewell tidak ada ancaman aktif yang tersisa. "Ini adalah pengingat lain dari apa yang dihadapi petugas kami," pungkasnya.